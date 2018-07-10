«Спасибо любимая за это чудо»: Анастасия Костенко родила дочь Дмитрию Тарасову

Девочка появилась на свет в столичном госпитале «Лапино». Футболист в это время находился рядом с супругой.

«Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой! Я счастлива», — написала в блоге молодая мама.