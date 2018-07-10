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«Спасибо любимая за это чудо»: Анастасия Костенко родила дочь Дмитрию Тарасову

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из Instagram Анастасии Костенко

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Анастасия Костенко впервые стала мамой.

В этот вторник, 10 июля, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями.

«Спасибо любимая за это чудо ❤️», — написал футболист под нежным фото с малышкой. Запись он сопроводил хештегами #доча #второйразпапа #принцесса #жизнь.

Девочка появилась на свет в столичном госпитале «Лапино». Футболист в это время находился рядом с супругой.

«Появилась на свет наша долгожданная доченька! Много эмоций и новых чувств. Никогда бы не подумала, что необъятное счастье может быть ростом 50 см и весом 2940 грамм! Спасибо, любимый, за то, что я чувствую с тобой! Я счастлива», — написала в блоге молодая мама.

В отличии от Дмитрия, для которого малышка стала второй дочерью (первую дочь, девятилетнюю Ангелину, воспитывает первая жена футболиста Оксана Бондаренко), Анастасия испытала радость рождения ребенка впервые.

Модель не раз подчеркивала, что этот ребенок — желанный и запланированный, в ответ на слухи о том, что поспешная свадьба стала результатом приятной для пары неожиданности.

Поздравляем родителей и желаем здоровья девочке!

Фото: instagram

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