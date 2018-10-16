Сегодня стало известно, что в понедельник, в 13:58, в больнице святой Марии в Лондоне 35-летняя Пиппа Миддлтон родила первенца. Британские подданные ждали этой новости с апреля, именно тогда появились первые слухи о беременности сестры Кейт Миддлтон, в июне она подтвердила эту информацию.
«У них родился мальчик. Все очень счастливы, мама и малыш чувствуют себя хорошо», — сообщает представитель семьи.
Вес мальчика — 3,884 граммов. Будущую маму в сопровождении мужа доставили в госпиталь за три часа до рождения крохи.
Британские СМИ сообщают, что ночь в госпитале обошлась в семье в 7 500 фунтов стерлингов (почти 650 тысяч рублей по сегодняшнему курсу).
Незадолго до рождения ребенка Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюз переехали в особняк в Челси, который обошелся им в 17 миллионов фунтов стерлингов.
Фото: globallookpress