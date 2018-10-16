Сегодня стало известно, что в понедельник, в 13:58, в больнице святой Марии в Лондоне 35-летняя Пиппа Миддлтон родила первенца. Британские подданные ждали этой новости с апреля, именно тогда появились первые слухи о беременности сестры Кейт Миддлтон, в июне она подтвердила эту информацию.

«У них родился мальчик. Все очень счастливы, мама и малыш чувствуют себя хорошо», — сообщает представитель семьи.

Вес мальчика — 3,884 граммов. Будущую маму в сопровождении мужа доставили в госпиталь за три часа до рождения крохи.