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«Да, это Тилль»: Светлана Лобода рассказала о свидании с солистом группы Rammstein и о том, как выглядит малышка Тильда

Дочь Светланы Лободы родилась голубоглазой красавицей.

Свою личную жизнь Светлана Лобода скрывает ото всех. О беременности певицы до 7-го месяца не знала даже ее дочь Ева — ради соблюдения конфиденциальности артистка все списывала на любовь к сладкому. Сегодня в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она впервые прокомментировала слухи о романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и рассказала о беременности и рождении младшей дочки.

Фото лица малышки Светлана пока не показывает, но в этой беседе она приоткрыла тайну: «Тильда — просто чудо. У нее большие голубые глаза и ирокез. Мы всей семьей смеемся и ждем, когда начнется нормальный рост волос», — рассказала молодая мама. — «Я уже вижу, что с Евой они очень разные. Старшая — очень эмоциональная, открытая, любит общение. А малышка — спокойная, наблюдательная, все держит в себе. Но дико обаятельная».

Необычное имя для своей второй дочери звезда выбрала неслучайно: «Мне всегда нравилось это имя, и я очень люблю актрису Тильду Суинтон. Кроме того, есть еще пара фактов, которые повлияли на мой выбор», — улыбается она (Поклонники певицы считают, что один из этих фактов — имя отца ребенка, но Лобода никак не комментирует эту информацию. — Прим.ред.).

Из больницы Светлану действительно забирал солист группы Rammstein. «Да, это Тилль. Не могу ничего комментировать», — ответила Светлана на неудобный вопрос Андрея Малахова. Певица рассказала, что после выписки они отправились в ресторан, так как она весь день ничего не ела из-за запрета врачей: обследования, которые проводились, делались на голодный желудок.

Попав в больницу, Лобода плакала — из-за того, что подвела людей, что сорвала концерты. Но после стало известно, что вопреки статистике (обычно из-за отмены концертов 30-40% людей сдают билеты) от билетов отказалось всего 3%. Никто не стал брать неустойку. Более того — Светлану попросили сделать еще один.

Перед тем, как попасть в больницу, Лобода опубликовала в Instagram пост о том, что все билеты на три ближайших концерта, которые впоследствии пришлось отменить, проданы. Продюсер певицы Нателла считает, что ее могли сглазить: она верит, что миром правит энергия, люди посылают разные сигналы, и иногда ты не справляешься. Но Светлана с ней не согласна. «Мы каждое воскресенье с Евочкой, если я дома, ходим в церковь. Я хожу под Богом, я защищена. Если что-то случается, то это — знак, что что-то пошло не так, что нужно что-то изменить», — считает Светлана. На тот момент, когда с ней случилась беременность, у певицы было по 35 концертов в месяц. «Я выдохнула и подумала: нужно брать меньше концертов», — смеется артистка.

Светлана не боится рисковать и не жалеет себя. Скандальный клип, в котором Светлана Лобода танцует с опустившимся животом, придумала сама певица. Страшно не было: «Я до последнего дня занималась гимнастикой, садилась на шпагаты», — пояснила она. Сложнее было найти артисток: «Найти 10 беременных девочек-танцовщиц было очень трудно. С каждой мы подписали контракт, что если на площадке начнутся роды, я оплачиваю их». Артистка спланировала все: от места съемок до больницы было 15 минут, рядом дежурила «скорая». Минуту беременные женщины танцевали, минуту отдыхали. Потом — монтировали.

О сумасшедшей самоотдаче говорит и то, что, оказавшись в больнице после приступа, Лобода приступила к работе: «Мне надо было закончить сингл». Он выйдет уже завтра:

А вам нравится творчество Светланы Лободы? И как считаете вы, кто отец ее ребенка?

Фото и видео: instagram

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