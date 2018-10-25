«Да, это Тилль»: Светлана Лобода рассказала о свидании с солистом группы Rammstein и о том, как выглядит малышка Тильда

Свою личную жизнь Светлана Лобода скрывает ото всех. О беременности певицы до 7-го месяца не знала даже ее дочь Ева — ради соблюдения конфиденциальности артистка все списывала на любовь к сладкому. Сегодня в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» она впервые прокомментировала слухи о романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном и рассказала о беременности и рождении младшей дочки.

Фото лица малышки Светлана пока не показывает, но в этой беседе она приоткрыла тайну: «Тильда — просто чудо. У нее большие голубые глаза и ирокез. Мы всей семьей смеемся и ждем, когда начнется нормальный рост волос», — рассказала молодая мама. — «Я уже вижу, что с Евой они очень разные. Старшая — очень эмоциональная, открытая, любит общение. А малышка — спокойная, наблюдательная, все держит в себе. Но дико обаятельная».

Необычное имя для своей второй дочери звезда выбрала неслучайно: «Мне всегда нравилось это имя, и я очень люблю актрису Тильду Суинтон. Кроме того, есть еще пара фактов, которые повлияли на мой выбор», — улыбается она (Поклонники певицы считают, что один из этих фактов — имя отца ребенка, но Лобода никак не комментирует эту информацию. — Прим.ред.).

Из больницы Светлану действительно забирал солист группы Rammstein. «Да, это Тилль. Не могу ничего комментировать», — ответила Светлана на неудобный вопрос Андрея Малахова. Певица рассказала, что после выписки они отправились в ресторан, так как она весь день ничего не ела из-за запрета врачей: обследования, которые проводились, делались на голодный желудок.