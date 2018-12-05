Елизавета Боярская во второй раз стала мамой

У Елизаветы Боярской и Максима Матвеева родился второй сын. Малыш появился на свет в одной из клиник Петербурга. Радостную новость о пополнении в звездном семействе сообщил брат актрисы Сергей Боярский.

«Да, Лиза родила мальчика, здорового, сына второго. Поздравляю своих родителей и Лизу и Максима. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, все в порядке. Я в Москве, поэтому я не имею возможности сейчас к ней заехать, но обязательно потом», — рассказал он каналу РЕН ТВ.