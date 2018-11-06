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«Наш ангелочек»: Нюша родила дочь и показала ее первое фото

28-летняя певица Нюша впервые стала мамой.

Несколько минут назад в блоге популярной певицы Нюши появилось трогательное фото младенца, которого родители теребят за ушко. «Наш ангелочек», — написала молодая мама, уточнив, что это — девочка.

Для поклонников Нюши рождение малышки было долгожданным. «О боже мой, наконец-то это случилось я так за вас рада», «Наконец она родила», «Поздравляю с рождением маленького чуда», «Поздравляю!!!!! Крепкого здоровья малышке! Мамочке поскорее восстановиться после родов», — пишут они.

Поздравляем молодых родителей!

Фото: instagram

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