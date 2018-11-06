«Наш ангелочек»: Нюша родила дочь и показала ее первое фото

Несколько минут назад в блоге популярной певицы Нюши появилось трогательное фото младенца, которого родители теребят за ушко. «Наш ангелочек», — написала молодая мама, уточнив, что это — девочка.
Для поклонников Нюши рождение малышки было долгожданным. «О боже мой, наконец-то это случилось я так за вас рада», «Наконец она родила», «Поздравляю с рождением маленького чуда», «Поздравляю!!!!! Крепкого здоровья малышке! Мамочке поскорее восстановиться после родов», — пишут они.
Поздравляем молодых родителей!
Фото: instagram