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Дарья Мельникова родила второго ребенка Артуру Смольянинову

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дарьи Мельниковой

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26-летняя Дарья Мельникова принимает поздравления с рождением сына и читает книги для мамочек.

На днях актриса Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в своем блоге сегодня. «Ну что, вот уже несколько дней как.... я читаю книжки по воспитанию! #матьидитя #дваждымать #матьего #явыбираюмирдругихмужчин», — написала она.

«Поздравляю ! Растите большими и здоровенькими», «Дашуля, поздравляю!!!❤️❤️ Какие вы вообще !!!!!💥💥💥 ура прям!!!!», «Героиня», «Ура👏 поздравляю от всей души⭐🙏», «Не сразу понял, что уже есть с чем поздравить) И... поздравляю с долгожданным и таким радостным событием!😊 Дважды мать - это круто!)», — пишут поклонники.

Присоединяемся к поздравлениям!

Текст: Роза Ветрова

Фото: instagram

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