Дарья Мельникова родила второго ребенка Артуру Смольянинову

На днях актриса Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в своем блоге сегодня. «Ну что, вот уже несколько дней как.... я читаю книжки по воспитанию! #матьидитя #дваждымать #матьего #явыбираюмирдругихмужчин», — написала она.
«Поздравляю ! Растите большими и здоровенькими», «Дашуля, поздравляю!!!❤️❤️ Какие вы вообще !!!!!💥💥💥 ура прям!!!!», «Героиня», «Ура👏 поздравляю от всей души⭐🙏», «Не сразу понял, что уже есть с чем поздравить) И... поздравляю с долгожданным и таким радостным событием!😊 Дважды мать - это круто!)», — пишут поклонники.
Присоединяемся к поздравлениям!
Текст: Роза Ветрова
Фото: instagram