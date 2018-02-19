Дарья Мельникова родила второго ребенка Артуру Смольянинову

На днях актриса Дарья Мельникова стала мамой во второй раз. Об этом она сообщила в своем блоге сегодня. «Ну что, вот уже несколько дней как.... я читаю книжки по воспитанию! #матьидитя #дваждымать #матьего #явыбираюмирдругихмужчин», — написала она.