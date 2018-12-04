Анастасия Кочеткова стала мамой во второй раз и показала трогательное семейное фото

Экс-супруга режиссера Резо Гигинеишвили и бывшая возлюбленная певца Доминика Джокера, «фабрикантка» Настя Кочеткова уже 2 с половиной года счастлива со вторым мужем, кубинцем Мигелем Энджелом Ларой. Оказалось, что несколько месяцев назад супруги стали родителями — на днях Анастасия поделилась семейным снимком в своем Facebook.
«Запоздалое семейное фото с Дня Благодарения!» — так подписала Кочеткова милое фото, на котором позируют она, Мигель, дочь Анастасии от первого брака Маша и маленький ребенок, которого бывшая певица (ныне ставшая режиссером) держит на руках.
Кто это — мальчик или девочка, как зовут и когда малыш появился на свет, пока неизвестно. Но поклонники в любом случае очень рады за певицу и желают ей счастья в комментариях к публикации.
Автор: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram, Facebook