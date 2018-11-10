26-летняя Кейт Аптон впервые стала мамой и показала фото дочки

Кейт Аптон и Джастин Верландер стали родителями еще в середине недели, но сообщили об этом лишь через несколько дней. Зато модель и бейсболист назвали имя очаровательной дочки, чье первое фото опубликовали в своих микроблогах.
«Женевьев Аптон Верландер 11.7.18», — написали они.
Напомним, актриса (звезда фильмов «Как украсть небоскреб» и «Другая женщина») и plus-size модель Кейт Аптон — одна из самых сексуальных женщин мира по версии сразу нескольких мужских журналов — сообщила о своей первой беременности этим летом, опубликовав фото с округлившимся животом и хештегом «Беременна в Майами».
Фото и видео: Instagram