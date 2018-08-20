31-летняя Анна Хилькевич стала мамой во второй раз и показала фото из роддома

20 августа в семье Анны Хилькевич произошло радостное событие — она родила еще одну дочку. Об этом актриса сообщила поклонникам сама, опубликовав в микроблоге трогательный снимок с малышкой на руках.
«Дождались.... нашего, по-настоящему долгожданного, львенка) вернее, львицу) теперь у Ариашеньки есть подруга по жизни)))) или родной человечек, которого можно по-сестрински потроллить) Это была трудная, но очень плодотворная ночь! Спасибо всем, кто принимал участие», — заявила Анна (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Роды прошли в клиническом центре «Лапино». Родные и близкие уже навестили звезду и ее новорожденную кроху. Подробности о росте и весе малышки, а также ее имени, пока неизвестны. Напомним, Анна и ее супруг Артур Волков женаты уже три года и воспитывают 2-летнюю дочь Арианну.
Фото и видео: Instagram