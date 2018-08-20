31-летняя Анна Хилькевич стала мамой во второй раз и показала фото из роддома

Роды прошли в клиническом центре «Лапино». Родные и близкие уже навестили звезду и ее новорожденную кроху. Подробности о росте и весе малышки, а также ее имени, пока неизвестны. Напомним, Анна и ее супруг Артур Волков женаты уже три года и воспитывают 2-летнюю дочь Арианну.

Фото и видео: Instagram