Суррогатная мать родила для 37-летней Ким Кардашьян и 40-летнего Канье Уэста дочку.

О счастливом событии звезда популярного американского реалити-шоу сообщила в открытом письме. «Она здесь и мы без ума от нее», — так оно начинается.

15 января в 12:47 ночи по местному времени Ким Кардашьян стала многодетной мамой. Их с Канье Уэстом дочь появилась на свет с участием суррогатной матери.

Счастливая мама сообщила, что крошка весит 3 килограмма 345 граммов (7lb 6oz).

«Мы с Канье рады сообщить, что на свет появилась наша здоровая и красивая малышка. Мы безмерно благодарны нашей суррогатной маме, которая подарила нам этот чудесный подарок, позволила сбыться нашим мечтам. Мы благодарим наших замечательных врачей и нянечек за особенную заботу. Норт и Сейнт особенно ждут встречи со своей сестренкой. Люблю. Ким Кардашьян Уэст», — добавила она.

Напомним, что в конце сентября Ким рассказала о том, что готовится к рождению ребенка суррогатной матерью. Тогда же она объяснила, почему она это сделала такой выбор: звезда страдает серьезным недугом, который мешает ей выносить здорового малыша.

Обращение к суррогатной матери женщина считает серьезным испытанием. «Все, кто думает, что это — простой путь, сильно ошибаются. Это намного сложнее, потому что ты не можешь все контролировать. Конечно, мы выбираем того, в ком уверены, кого знаем много лет. Но... понимание того, что я смогла выносить первых двух детей и не смогла третьего... это тяжело для меня», — признавалась Ким ранее. Она также отметила, что ей было сложно объяснить все это детям.

Поздравляем родителей!

Фото: instagram, globallookpress, dailymail.co.uk