Анастасия и Александр Овечкины впервые стали родителями и показали первое фото малыша

Вечером 18 августа в семье Овечкиных произошло радостное событие — Анастасия родила сына в одной из клиник в США. Первым об этом сообщил друг пары, баскетболист Виталий Фридзон, в своем микроблоге, а затем и сами счастливые родители опубликовали в Instagram трогательный снимок маленькой пяточки ребенка.
«18.08.18 #добропожаловатьвэтотмир #нашмалыш #ovechkinJr», — так подписала снимок Анастасия. Спортсмен же решил поблагодарить возлюбленную за сына: «Спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни!!!» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Стало известно и имя мальчика — Сергей. Об этом официально сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз», за который играет Овечкин.
Напомним, Александр Овечкин женился на младшей дочери актрисы и режиссера Веры Глаголевой, Анастасии Шубской, в конце августа 2016 года. Год спустя Веры Витальевны не стало, и хоккеист стал для супруги опорой и поддержкой в ее горе. А о том, что Анастасия беременна, влюбленные объявили этой весной, когда округлившийся живот девушки уже невозможно было скрыть.
Фото и видео: Instagram