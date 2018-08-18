Анастасия и Александр Овечкины впервые стали родителями и показали первое фото малыша

Вечером 18 августа в семье Овечкиных произошло радостное событие — Анастасия родила сына в одной из клиник в США. Первым об этом сообщил друг пары, баскетболист Виталий Фридзон, в своем микроблоге, а затем и сами счастливые родители опубликовали в Instagram трогательный снимок маленькой пяточки ребенка.

«18.08.18 #добропожаловатьвэтотмир #нашмалыш #ovechkinJr», — так подписала снимок Анастасия. Спортсмен же решил поблагодарить возлюбленную за сына: «Спасибо тебе моя девочка за самый прекрасный день в жизни!!!» (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).