Самая младшая из сестер Кардашьян-Дженнер, Кайли, впервые стала мамой. При этом девушка скрывала беременность до последнего.

На протяжении последних 9 месяцев в Сети постоянно муссировались слухи о беременности юной Кайли Дженнер. Сама девушка перестала появляться на публике и не выкладывала новые снимки в свой микроблог (что для нее нонсенс).

При этом Кайли никак не комментировала свое интересное положение — в отличие от старших сестер Хлое (которая тоже беременна) и Ким (воспользовавшейся услугами суррогатной матери).

Но вчера вечером Кайли наконец-то нарушила молчание — чтобы сообщить, что уже родила дочку. «Я хотела провести всю беременность вдали от чужих глаз, поскольку понимала, что малыш чувствует каждую мою эмоцию. 1 февраля моя чудесная девочка появилась на свет, и я бесконечно счастлива. Спасибо всем за понимание и поддержку», — написала мисс Дженнер в Instagram.