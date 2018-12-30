Неожиданные романы, неизлечимые болезни, беременности и не только: главные звездные слухи 2018 года

Ксения Собчак беременна, разводится, у нее новый роман
Ксения Собчак не дает сплетникам сидеть без дела: сначала все несколько месяцев обсуждали ее возможную вторую беременность, а в конце года переключились на слухи о разводе с Максимом Виторганом и новом романе с театральным актером и режиссером Константином Богомоловым. Сама Ксения Анатольевна посоветовала всем особенно интересующимся ее делами сердечными, жить своей жизнью.
Максим Галкин и Юлия Барановская тайно встречаются и скрывают свои отношения
Осенью появились слухи о том, что Максима Галкина и Юлию Барановскую связывают более чем дружеские отношения. «Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить», — заявила Барановская в интервью порталу News.ru. Ранее Юлия призналась, что больше не одинока, но раскрывать личность бойфренда не захотела.
Алла Пугачева тяжело и неизлечимо больна
Аллу Пугачеву «хоронят» уже не первый года, не стал исключением и 2018-й. Когда в Сети появились фото и видео, на которых она выглядит сильно похудевшей и уставшей, поползли слухи о том, что примадонна отечественной эстрады борется с тяжелой неизлечимой болезней. Алле Борисовне надоело узнавать все новые догадки о своих страшных диагнозах, так что в итоге она решила прокомментировать сплетни. «Добрые люди. Я старею и достаточно резко, организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей. <...>Услышьте меня и поймите с одного раза. Живет дальше», — написала артистка в Instagram.
Виктория Лопырева беременна от Виталия Мутко
Слухи о беременности Виктории Лопыревой обсуждали несколько месяцев, подтвердила их она только в декабре. Некоторые сплетники уверяют, что отцом ребенка «Мисс России — 2003» стал заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко. Сама Виктория предпочитает скрывать личность отца своего будущего ребенка.
Светлана Лобода родила от Тилля Линдеманна
Светлану Лободу много обсуждали в связи со слухами о ее романе с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Певица наотрез отказывалась комментировать догадки о том, в каких же она отношениях с музыкантом, чем еще больше подогревала интерес общественности к этой теме. В мае Лобода родила дочь Тильду и коротко заявила, что отцом малышки действительно является Линдеманн. Правда, в это до сих многие не верят — слишком уж все загадочно.
Федор Бондарчук тайно женился на беременной Паулине Андреевой
После премьеры «Притяжения» появились слухи о беременности Паулины Андреевой. На Паулине было серебристое платье с пайетками, под которым некоторые разглядели округлившийся живот. Затем стали говорить о том, что актриса тайно вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука.
Меган Маркл не любит королевская семья и сама Елизавета II
Американская актриса Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых женщин планеты после того, как вышла замуж за британского принца Гарри. После того, как влюбленные обвенчались, в британских таблоидах стали постоянно появляться материалы о том, как королевская семья ненавидит Меган: якобы королева Елизавета II относится к ней с презрением, а супруга принца Уильямя Кейт Миддлтон и вовсе травит бедняжку. Впрочем, когда все они вместе появляются на публике, поверить в то, что это правда, сложно.
Дима Билан неизлечимо болен и скрывает страшный диагноз
Слухи о серьезных неизлечимых болезнях Димы Билана появились давно. В этом году певец спровоцировал новую волну слухов из-за своей худобы и нездорового вида. Сам Дима прокомментировал в Instagram свое состояние так: «Ребята, я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии!! с выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди - это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в #Даугавпилс не попаду и не увижу завтра ВАС!!!!! Моё самое искреннее вам спасибо за понимание!!! Я верю, что мы сможем найти с вами время на встречу в будущем!!!».
У Александра Розенбаума диагностировали рак
Поклонники творчества Александра Розенбаума не на шутку испугались, узнав о том, что их кумир болен раком. О страшном заболевании коллеги сообщил Иосиф Кобзон в эфире ток-шоу «Пусть говорят». Однако 66-летний музыкант опроверг в Instagram появившуюся информацию: «Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу».
Мария Порошина беременна от женатого актера Ярослава Бойко
Осенью стало известно о беременности Марии Порошиной, которая скоро в пятый раз станет мамой. Незадолго до этого сообщения стало известно, что Мария разводится с мужем Ильей Древновым, а также появились слухи, что беременна она от женатого коллеги Ярослава Бойко. «Такой неожиданный шквал пошловато-критических, скептических и иронических предположений относительно моей беременности побуждает меня обнародовать очевидную вещь, я жду сына от любимого человека! Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, — он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет», — написала будущая мама в Instagram.
Любовница Евгения Петросяна ждет от него ребенка
На протяжении нескольких месяцев не утихали слухи о том, что 72-летний Евгений Петросян готовится снова стать или уже тайно стал отцом. Матерью ребенка юмориста якобы является 29-летняя ассистентка Петросяна Татьяна Брухунова, роман с которой ему приписывают. Сам Евгений Ваганович, который в прошедшем году развелся со своей супругой и коллегой Еленой Степаненко, эти слухи отрицает и называет их смешными и нелепыми.
Брэд Питт вернулся к Дженнифер Энистон после развода с Анджелиной Джоли
Только все перестали обсуждать развод Брэда Питта и Анджелины Джоли, как в феврале этого года стало известно о разводе экс-супруги Питта Дженнифер Энистон и Джастина Теру, которые казались идеальной парой. Весной таблоиды стали писать о том, что Брэд и Дженнифер снова вместе и даже планируют общих детей.
Ульяна Сергеенко встречается с Игорем Сечиным
В начале года некоторые источники сообщили, что дизайнер Ульяна Сергеенко встречается с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. После расставания с экс-президентом «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым Сергеенко тщательно скрывала свою личную жизнь и опровергает все сплетни и догадки. Тем временем Игорь Сечин в прошлом году развелся с супругой Ольгой, которая ушла от него к итальянскому гонщику Франческо Провенцано.
Дмитрий Тарасов изменил беременной Анастаcии Костенко
Слухи об изменах Дмитрия Тарасова беременной жене Анастасии Костенко появились после того, как в Сеть попало его фото с финалисткой шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова. Якобы Кристина и Дмитрий неплохо провели время в ночном клубе, пока Анастасия была в роддоме. В Instagram блондинки появился снимок с подписью: «Когда бывший Ольги Бутовой клеится к тебе. Это провал».
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Супермодель Ирина Шейк и голливудский актер Брэдли Купер вместе более трех лет, однако свои отношения они предпочитают не комментировать. Папарацци регулярно фотографируют пару на прогулке с дочерью Леей, но сплетники не дремлют и уверяют, что Шейк и Купер давно расстались, а дружеские отношения поддерживают только ради ребенка.
Текст: Роман Страстный
Фото: instagram, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!