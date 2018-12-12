«В мою жизнь стремительно ворвалось новое чувство»: Лопырева наконец призналась, что скоро впервые станет мамой, и рассказала о личном

Вот уже несколько месяцев поклонники Виктории Лопыревой подозревали, что девушка беременна. Она публиковала в своем микроблоге в основном старые снимки или тщательно скрывала растущий живот. Разумеется, многие терялись в догадках, кто же отец предполагаемого малыша, и в Сети обсуждались самые разные слухи. И вот наконец утром 12 декабря было опубликовано откровенное интервью Виктории «Комсомольской правде».

«В мою жизнь стремительно ворвалось новое чувство, я бесконечно счастлива. Мой любимый мужчина — непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — рассказала блондинка.