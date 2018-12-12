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«В мою жизнь стремительно ворвалось новое чувство»: Лопырева наконец призналась, что скоро впервые станет мамой, и рассказала о личном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

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35-летняя модель и посол FIFA официально объявила о беременности.

Вот уже несколько месяцев поклонники Виктории Лопыревой подозревали, что девушка беременна. Она публиковала в своем микроблоге в основном старые снимки или тщательно скрывала растущий живот. Разумеется, многие терялись в догадках, кто же отец предполагаемого малыша, и в Сети обсуждались самые разные слухи. И вот наконец утром 12 декабря было опубликовано откровенное интервью Виктории «Комсомольской правде».

«В мою жизнь стремительно ворвалось новое чувство, я бесконечно счастлива. Мой любимый мужчина — непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — рассказала блондинка.

Она добавила лишь, что о свадьбе пока не думает, поскольку с большим волнением ожидает родов. С другой стороны, Виктория подчеркнула, что заметила в себе перемены — она стала мягче и спокойнее, перестала заниматься спортом, зато чаще ходит на массажи и выполняет все рекомендации врачей.

«Я пообещала любимому отказаться на время от публичности, которая стала для меня уже привычной. Живу, ценя каждую минуту своего счастья, и ревниво оберегаю его от посторонних. Самое важное для нас обоих — предстоящее событие, все остальное потом», — заявила Лопырева, так и не назвав имя нового возлюбленного.

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