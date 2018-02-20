Ульяна Сергеенко встречается с главой «Роснефти» Игорем Сечиным?
По информации нескольких российских СМИ, 36-летняя Ульяна Сергеенко закрутила роман с 57-летним Игорем Сечиным.
После расставания с экс-президентом «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым Ульяна Сергеенко тщательно скрывала свою личную жизнь. Но недавно в прессу просочилась информация о новом романе дизайнера — по слухам, ее избранником стал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом сообщает портал Spletnik.ru.
«Все это чушь, я сейчас в горах», — так прокомментировала ситуацию сама Ульяна в беседе с журналистами издания.
Напомним, в прошлом году Игорь Сечин развелся с супругой Ольгой, которая ушла от него к итальянскому гонщику Франческо Провенцано. Бизнесмен пока никак не комментировал ни эту информацию, ни слухи о своих новых отношениях.
Фото: Instagram, Global Look Press
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