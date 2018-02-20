Ульяна Сергеенко встречается с главой «Роснефти» Игорем Сечиным?

После расставания с экс-президентом «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым Ульяна Сергеенко тщательно скрывала свою личную жизнь. Но недавно в прессу просочилась информация о новом романе дизайнера — по слухам, ее избранником стал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Об этом сообщает портал Spletnik.ru.

«Все это чушь, я сейчас в горах», — так прокомментировала ситуацию сама Ульяна в беседе с журналистами издания.