Официально: Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся

Не зря в Сети постоянно муссировались слухи о проблемах в браке Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Оказалось, что сплетники были правы. 15 февраля Джен и Джастин решили сделать совместное заявление агентству Associated Press:

«В попытке сократить количество слухов и недомолвок мы лично объявляем о расставании и грядущем разводе. Это решение было взаимным и принято с любовью еще в конце прошлого года. Мы остаемся лучшими друзьями и с огромным уважением относимся друг к другу», — сообщили Энистон и Теру через своего представителя.