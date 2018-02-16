Официально: Дженнифер Энистон и Джастин Теру разводятся
Не зря в Сети постоянно муссировались слухи о проблемах в браке Дженнифер Энистон и Джастина Теру. Оказалось, что сплетники были правы. 15 февраля Джен и Джастин решили сделать совместное заявление агентству Associated Press:
«В попытке сократить количество слухов и недомолвок мы лично объявляем о расставании и грядущем разводе. Это решение было взаимным и принято с любовью еще в конце прошлого года. Мы остаемся лучшими друзьями и с огромным уважением относимся друг к другу», — сообщили Энистон и Теру через своего представителя.
Напомним, Дженнифер и Джастин познакомились на съемочной площадке совместного фильма в 2011 году и спустя четыре года поженились. Их брак просуществовал всего 2,5 года.
Поклонники Дженнифер надеются, что со временем, возможно, она даст второй шанс экс-супругу Брэду Питту, который сейчас тоже одинок, хотя пока и не разведен с Анджелиной Джоли. А вы как считаете, стоит ли Джен и Брэду воссоединиться?
Фото: Global Look Press