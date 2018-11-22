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Молодая помощница Петросяна обустроила детскую в своей шикарной квартире

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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По сообщениям СМИ, 29-летняя Татьяна Брухунова, помощница Евгения Вагановича Петросяна, закончила ремонт в квартире в центре Москвы.

«Роковая женщина» в жизни 72-летнего Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, не так давно стала обладательницей огромной квартиры в элитном жилом комплексе в центре столицы. По слухам, роскошную недвижимость возлюбленной подарил именно юморист. Журналистам «Комсомольской правды» удалось выяснить, в каком именно дизайнерском бюро Татьяна заказала ремонт, и мастера рассказали любопытные подробности о новом жилье девушки.

«В квартире предусмотрена детская. В ней стоят сразу две одинаковые кроватки для младенцев. Комната выполнена не в розовых тонах, а в синих», — цитирует дизайнеров издание.

Неужели Татьяна и Евгений Ваганович действительно давно вместе и готовятся стать родителями? Или, возможно, уже стали некоторое время назад? Оба пока хранят загадочное молчание. Напомним, в конце лета этого года в редакцию шоу «Пусть говорят» прислали видео с совместной прогулки Петросяна и Брухуновой, на котором отчетливо виден округлившийся живот помощницы артиста. Разумеется, ролик был показан в эфире и вызвал ожесточенные споры собравшихся.

Фото и видео: Instagram, Facebook

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