Молодая помощница Петросяна обустроила детскую в своей шикарной квартире

«Роковая женщина» в жизни 72-летнего Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, не так давно стала обладательницей огромной квартиры в элитном жилом комплексе в центре столицы. По слухам, роскошную недвижимость возлюбленной подарил именно юморист. Журналистам «Комсомольской правды» удалось выяснить, в каком именно дизайнерском бюро Татьяна заказала ремонт, и мастера рассказали любопытные подробности о новом жилье девушки.
«В квартире предусмотрена детская. В ней стоят сразу две одинаковые кроватки для младенцев. Комната выполнена не в розовых тонах, а в синих», — цитирует дизайнеров издание.
Неужели Татьяна и Евгений Ваганович действительно давно вместе и готовятся стать родителями? Или, возможно, уже стали некоторое время назад? Оба пока хранят загадочное молчание. Напомним, в конце лета этого года в редакцию шоу «Пусть говорят» прислали видео с совместной прогулки Петросяна и Брухуновой, на котором отчетливо виден округлившийся живот помощницы артиста. Разумеется, ролик был показан в эфире и вызвал ожесточенные споры собравшихся.
Фото и видео: Instagram, Facebook