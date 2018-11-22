Молодая помощница Петросяна обустроила детскую в своей шикарной квартире

«Роковая женщина» в жизни 72-летнего Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, не так давно стала обладательницей огромной квартиры в элитном жилом комплексе в центре столицы. По слухам, роскошную недвижимость возлюбленной подарил именно юморист. Журналистам «Комсомольской правды» удалось выяснить, в каком именно дизайнерском бюро Татьяна заказала ремонт, и мастера рассказали любопытные подробности о новом жилье девушки.

«В квартире предусмотрена детская. В ней стоят сразу две одинаковые кроватки для младенцев. Комната выполнена не в розовых тонах, а в синих», — цитирует дизайнеров издание.