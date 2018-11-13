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Юлия Барановская прокомментировала информацию о романе с Максимом Галкиным

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Барановская

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33-летняя телеведущая Юлия Барановская впервые высказалась насчет активно муссирующихся в Сети слухов о ее более чем дружеских отношениях с 42-летним шоуменом Максимом Галкиным.

Несколько месяцев назад в Сети появились странные сплетни о том, что Максим Галкин изменяет супруге Алле Пугачевой со своей молодой коллегой Юлией Барановской. Ни шоумен, ни телеведущая стойко хранили молчание, но обсуждение поклонниками этой информации не прекращалось, и на днях Юлия наконец решила прокомментировать слухи.

«Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить», — заявила Барановская в интервью порталу News.ru.

Сейчас звезда шоу «Мужское-женское» старается не говорить о личной жизни. Несколько месяцев назад Юлия призналась, что больше не одинока, но раскрывать личность бойфренда не захотела. А Максим тем временем продолжает демонстрировать семейную идиллию с Аллой Борисовной, и многие поклонники пары все же уверены, что эти снимки являются лучшим доказательством гармонии в их браке.

Фото и видео: Instagram

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