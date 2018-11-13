Юлия Барановская прокомментировала информацию о романе с Максимом Галкиным

Несколько месяцев назад в Сети появились странные сплетни о том, что Максим Галкин изменяет супруге Алле Пугачевой со своей молодой коллегой Юлией Барановской. Ни шоумен, ни телеведущая стойко хранили молчание, но обсуждение поклонниками этой информации не прекращалось, и на днях Юлия наконец решила прокомментировать слухи.

«Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью! Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона Первого канала — это было три месяца назад! О чем тут говорить», — заявила Барановская в интервью порталу News.ru.