Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологическом заболевании

Поклонники творчества Александра Розенбаума не на шутку испугались, узнав о том, что их кумир болен раком. О страшном заболевании коллеги сообщил Иосиф Кобзон в эфире ток-шоу «Пусть говорят»: «Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология?».