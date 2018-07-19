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Александр Розенбаум опроверг слухи об онкологическом заболевании

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Александр Розенбаум

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На днях в СМИ появилась информация, что известный певец борется с раком.

Поклонники творчества Александра Розенбаума не на шутку испугались, узнав о том, что их кумир болен раком. О страшном заболевании коллеги сообщил Иосиф Кобзон в эфире ток-шоу «Пусть говорят»: «Я рекомендовал многим клинику на Каширке, где регулярно прохожу обследование. Буйнова, Розенбаума лечили там же. Крутого там осматривали после Америки. Рюмина тоже лечилась там. Не кажется ли вам странным, что интеллектуальных, известных людей так часто убивает онкология?».

Однако 66-летний музыкант опроверг в Instagram появившуюся информацию: «Уважаемые друзья, прекрасно себя чувствую. Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу».

Подписчики удивлены тому, что подобные слухи распускает мэтр отечественной сцены Иосиф Кобзон, который сам уже более десяти лет сражается с раком. Фолловеры желают Александру Розенбауму здоровья и долголетия.

Фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress, instagram

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