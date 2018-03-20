«Мне трудно дышать, трудно ходить»: Алла Пугачева пожаловалась на здоровье

Одной из самых обсуждаемых тем последних месяцев стала фигура Примадонны российской эстрады: Алла Пугачева резко постройнела. Кто-то связал это с возрастными изменениями, кто-то — с болезнью артистки. На днях певица решила прокомментировать свое состояние.

В одном из комментариев 68-летняя артистка попросила поклонников не обсуждать ее возраст, здоровье и внешность.