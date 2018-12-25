Кейт Миддлтон и Меган Маркл продемонстрировали свои отношения на рождественской службе

Все последнее время британские и американские СМИ обсуждают конфликт, который возник между супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон и супругой принца Гарри Меган Маркл. Дамы якобы не могут поделить территорию. Впрочем, прямых доказательств этому нет.

Однако есть повод усомниться в слухах. Во время традиционного семейного выхода на праздничную рождественскую службу в церкви Сандрингема женщины вели себя крайне приветливо по отношению друг к другу.

Для этого мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала бордовое платье-пальто Catherine Walker и аксессуары в тон. Слегка поправившаяся герцогиня Сассекская надела все черное.