Кейт Миддлтон и Меган Маркл продемонстрировали свои отношения на рождественской службе

Все последнее время британские и американские СМИ обсуждают конфликт, который возник между супругой принца Уильяма Кейт Миддлтон и супругой принца Гарри Меган Маркл. Дамы якобы не могут поделить территорию. Впрочем, прямых доказательств этому нет.
Однако есть повод усомниться в слухах. Во время традиционного семейного выхода на праздничную рождественскую службу в церкви Сандрингема женщины вели себя крайне приветливо по отношению друг к другу.
Для этого мероприятия герцогиня Кембриджская выбрала бордовое платье-пальто Catherine Walker и аксессуары в тон. Слегка поправившаяся герцогиня Сассекская надела все черное.
На мероприятии присутствовала почти вся королевская семья. Принц Филипп, герцог Эдинбургский, решил остаться дома, так же как и супруга принца Чарльза, Камилла Паркер-Боулз. Представители монархов поспешили успокоить подданных: 97-летний мужчина чувствует себя хорошо, а 71-летняя женщина решила долечить простуду, из-за которой она была вынуждена пропустить одно из крупнейших конных соревнований Великобритании Olympia Horse Show и семейное торжество на прошлой неделе.
А вы верите в конфликт Кейт и Меган?
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Текст: Роза Ветрова
Фото: Stephen Lock/globallookpress, eastnews