«Не могу вылечиться»: исхудавший Дима Билан напугал поклонников видео из больницы

Плотный график артиста подорвал здоровье Димы Билана. Сегодня певец опубликовал в своем блоге видео из больницы и извинился перед поклонниками.
«Ребята, я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии!! с выраженными симптомами 2 недели почти болело в груди - это после 2-х опэнейров, при температуре + 4/5 Градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в #Даугавпилс не попаду и не увижу завтра ВАС!!!!! Моё самое искреннее вам спасибо за понимание!!! Я верю, что мы сможем найти с вами время на встречу в будущем!!!», — пожаловался он.
Поклонники отметили болезненный вид Димы. Они наперебой желают ему скорейшего выздоровления. «Оч плохо выглядишь», «Не запускай, эт тебе не шутки! Витаминов побольше! Похудел даже за эти пару недель! От души, здоровья тебе и крепкого иммунитета», «Выздоравливай, Дима! Вчера на премии было заметно, что вы болеете, берегите себя», «Ааа, Дима,было уже с Вами такое, помню так же с постели из больницы снимали, Дима, желаю побыстрее вылечиться от этого недуга, мы с тобой Дима, это называется переработал», «Самое главное выздоравливай! Пневмония - это очень серьезно», — переживают они.
Присоединяемся к пожеланиям здоровья.
Фото: instagram