Дмитрий Тарасов изменяет беременной жене?

Три недели назад состоялось шумное празднование бракосочетания полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. В многочисленных интервью спортсмен говорил о сильных чувствах к возлюбленной, однако сейчас в Сети активно обсуждают появившийся недавно слух о том, что футболист изменил своей молодой жене.

Как сообщают СМИ, после окончания сборов «Локомотива» Дмитрий отправился в ночной клуб, где отдыхала финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова. В блоге блондинки появился снимок из ночного клуба с подписью: «Когда бывший Ольги Бутовой клеится к тебе. Это провал» (орфография и стиль авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.). А после она опубликовала фото букета, якобы подаренного Тарасовым. Стоит отметить, что снимки были удалены так же быстро, как и появились в Instagram.