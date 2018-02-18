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Дмитрий Тарасов изменяет беременной жене?

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Фото из Instagram Анастасии Костенко
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В Сети обсуждают предполагаемую измену футболиста Дмитрия Тарасова своей супруге Анастасии Костенко.

Три недели назад состоялось шумное празднование бракосочетания полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко. В многочисленных интервью спортсмен говорил о сильных чувствах к возлюбленной, однако сейчас в Сети активно обсуждают появившийся недавно слух о том, что футболист изменил своей молодой жене.

Как сообщают СМИ, после окончания сборов «Локомотива» Дмитрий отправился в ночной клуб, где отдыхала финалистка шоу «Пацанки» Кристина Белокопытова. В блоге блондинки появился снимок из ночного клуба с подписью: «Когда бывший Ольги Бутовой клеится к тебе. Это провал» (орфография и стиль авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.). А после она опубликовала фото букета, якобы подаренного Тарасовым. Стоит отметить, что снимки были удалены так же быстро, как и появились в Instagram.

Как отмечают подписчики Анастасии Костенко, нахождение Тарасова в одном клубе с Белокопытовой еще не означает имевший место факт адюльтера. Некоторые выдвигают версию, что данный слух проплачен Ольгой Бузовой, которая никак не может успокоиться после развода с футболистом.

Фото: instagram

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