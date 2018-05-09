СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон хотят завести ребенка

Инсайдер отметил, что Энистон была шокирована предложением Питта завести ребенка, однако актриса готова ради этого на все. «Когда, будучи в браке с Брэдом, она потеряла ребенка, оба были убиты горем. Но сейчас они готовы попробовать еще раз», — цитирует таблоид друга актеров. Более того, если у пары не получится зачать ребенка естественным путем, они согласны пройти процедуру ЭКО, даже если на это потребуется потратить большое количество времени: «Когда Джен что-то задумывает, она не останавливается, пока не добьется успеха». Стоит отметить, что официальный представитель Дженнифер Энистон упорно отрицает все слухи о воссоединении пары, а представитель Брэда Питта попросту не дает никаких комментариев.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. По слухам, причиной развода стал роман Питта с коллегой по съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. В 2015 году Дженнифер Энистон тайно вышла замуж за актера Джастина Теру, однако спустя три года пара заявила о разрыве.

Фото: globallookpress