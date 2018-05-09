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СМИ: Брэд Питт и Дженнифер Энистон хотят завести ребенка

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Брэд Питт и Дженнифер Энистон
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Инсайдеры сообщили, что бывшие супруги снова вместе.

Американские СМИ уверены, что все слухи о романе 54-летнего актера Брэда Питта и архитектора Нери Оксман — фикция. Источник из окружения голливудского красавчика сообщил журналу InTouch, что Питт вновь закрутил роман с 49-летней Дженнифер Энистон. Друг пары отметил, что актеры настроены серьезно, более того, подумывают о детях: «Я уже вижу, что в будущем у них появится малыш. Питт и Джен говорили о том, чтобы съехаться и попробовать еще раз. Все это может привести к тому, что она наконец родит ему ребенка».

Инсайдер отметил, что Энистон была шокирована предложением Питта завести ребенка, однако актриса готова ради этого на все. «Когда, будучи в браке с Брэдом, она потеряла ребенка, оба были убиты горем. Но сейчас они готовы попробовать еще раз», — цитирует таблоид друга актеров. Более того, если у пары не получится зачать ребенка естественным путем, они согласны пройти процедуру ЭКО, даже если на это потребуется потратить большое количество времени: «Когда Джен что-то задумывает, она не останавливается, пока не добьется успеха». Стоит отметить, что официальный представитель Дженнифер Энистон упорно отрицает все слухи о воссоединении пары, а представитель Брэда Питта попросту не дает никаких комментариев.

Напомним, Брэд Питт и Дженнифер Энистон были женаты с 2000 по 2005 год. По слухам, причиной развода стал роман Питта с коллегой по съемочной площадке фильма «Мистер и миссис Смит» Анджелиной Джоли. В 2015 году Дженнифер Энистон тайно вышла замуж за актера Джастина Теру, однако спустя три года пара заявила о разрыве.

Фото: globallookpress

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