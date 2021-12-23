passion.ru
5 мин.

Лепс с Шаплыковой, Ивлеева с Элджеем и другие звезды, пережившие развод в 2021-м

Самые громкие и неожиданные расставания года
Passion.ru продолжает подводить итоги уходящего года Быка. Он был непростым, для кого-то счастливым, для кого-то — не очень. В любом случае его запомнят надолго. Мы уже рассказывали о счастливых парах, сыгравших в 2021-м свадьбы. Теперь в нашей подборке знаменитости, которые не смогли сохранить брак.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Анна Шаплыкова и Григорий Лепс

Фото: Starface

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова

Как гром среди ясного неба в конце года грянула новость о разводе одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Жена певца подала на развод еще в ноябре, но достоянием общественности эта информация стала лишь несколько недель спустя.

Этот развод стал одним из самых стремительных и тихих в светской тусовке. Через месяц после подачи документов Григорий Лепс и Анна Шаплыкова перестали быть мужем и женой. Никаких интриг вокруг раздела имущества и детей не было. Певец согласился на все условия, которые выдвинула мать троих его наследников. И незадолго до расторжения брака певец подарил Анне ювелирную компанию, которую они вместе основали.

Настя Ивлеева и Элджей

Лепс с Шаплыковой, Ивлеева с Элджеем и другие звезды, пережившие развод в 2021-м

Фото: www.instagram.com/sayonaraboy

Настя и Алексей не раскрывали подробности личной жизни: они долго скрывали отношения, затем тайно стали мужем и женой и так же, по-тихому, расстались и развелись. Их отношения длились три года, а брак — всего два.

Незадолго до развода Ивлеева признавалась, что больше всего в жизни боится потерять мужа. А когда они все же перестали жить вместе, рассказала, что осознание того, что большое чувство может угаснуть, ее пугает.

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун

Фото: Getty Images

Звезда фильмов «Кудряшка Сью» и «К9» Джеймс Белуши прожил в браке с третьей супругой Дженнифер Слоун 20 лет. У экс-супругов есть сын и дочь. Слоун подала иск в суд с просьбой о расторжении брака в 2018-м, процесс завершился лишь три года спустя.

Олег и Пелагея Сирота

Олег и Пелагея Сирота

Олег и Пелагея Сирота

Фото: www.instagram.com/pelageyasirota

Известный сыровар Олег Сирота рассказал подписчикам о разводе с женой Пелагеей, дочерью Германа Стерлигова, в конце октября. Те, кто следил за жизнью семьи, не могли поверить в новость. Под публикацией стали появляться десятки вопросов: «А как же вера в бога?», «А как же духовность и скрепы, о которых вы все время говорили?» Все они остались без ответа.

Что стало причиной ухода бизнесмена от жены после 11 лет брака, неизвестно.

Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози

Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен

Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен

Фото: Sonia Moskowitz/ Global Look press

Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и банкир (и брат экс-президента Франции) Оливье Саркози сообщили о расставании весной 2020-го. Причем после пяти лет брака Саркози так стремительно захотел расстаться с молодой женой, что буквально выставил ее из дома. Мэри-Кейт несколько месяцев жила в съемной квартире. В непростой период ее поддерживала сестра-близняшка Эшли.

Саркози настаивал, чтобы их брак признали завершенным как можно скорее, но из-за пандемии все растянулось на месяцы. В окружении пары говорили, что брак распался из-за того, что Мэри-Кейт хотела детей, а ее возрастной муж — нет.

В январе 2021-го пару развели.

Алана и Павел Мамаевы

Павел и Алана Мамаевы

Павел и Алана Мамаевы

Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva

Футболист и модель прожили в браке 7 лет. Алана родила дочь Алису, а ее сына Алекса Павел принял (так он всех уверял) и растил как своего собственного. Модель и блогер ждала мужа из тюрьмы, куда он попал после драки в кафе. Но смириться с многочисленными изменами Мамаева она не смогла.

Когда общественности стало известно об интрижке спортсмена с испанской моделью, Алана подала на развод. Она рассчитывала, что все пройдет гладко, но ее чаяния не оправдались. Павел отказался платить алименты на сына, которого так жаждал усыновить официально. К тому же и после развода Алана продолжает расплачиваться за долги экс-мужа.

Билл и Мелинда Гейтс

Билл и Мелинда Гейтс

Билл и Мелинда Гейтс

Фото: www.instagram.com/thisisbillgates

Брак одного из самых богатых людей мира длился 27 лет. У Билла и Мелинды есть трое детей. В своем сообщении о расставании Билл и Мелинда Гейтс уточнили, что сохраняют партнерские и деловые отношения, так как у них много совместных проектов.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Фото: www.instagram.com/melnikovadsh

Звезда «Папиных дочек» рассказала, что после 8 лет брака развелась с Артуром Смольяниновым, в июне. В интервью Дарья Мельникова призналась, что ради сыновей они с Артуром сохранили партнерские отношения. Она также добавила, что яркой причины для расставания не было, чувства остыли и решение они приняли обоюдно.

Евгений Папунаишвили и Салима Бежабер

Евгений Папунаишвили и Салима Бежабер

Евгений Папунаишвили и Салима Бежабер

Фото: www.instagram.com/e_papunaishvili

В феврале хореограф и участник шоу «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили подтвердил расставание с женой-итальянкой Салимой Бежабер. Слухи о том, что в семье не все гладко, появлялись за несколько месяцев до этого, но Евгений отрицал их публикуя счастливые фото с супругой.,

И все же семья распалась. Но бывшие муж с женой постарались наладить нейтральные отношения ради маленькой дочери. Позже Салима призналась, что не смогла простить измену.

Ида Галич и Алан Басиев

Ида и Алан с сыном

Ида и Алан с сыном

Фото: www.instagram.com/galichida

Ида Галич и Алан Басиев расстались в 2020-м, но официально развод состоялся в начале текущего года. Брак блогера продержался чуть больше двух лет. Когда поклонники стали подозревать, что Ида и Алан живут отдельно, Галич слухи опровергала.

Позже ведущая рассказала, что помнит день, когда приняла решение о разводе.

«В тот день мы сильно поругались, а вечером должны были в прямом эфире вести презентацию "Идеальная семья". Я была отекшая и заплаканная, но никто даже не догадался, что мы совсем не идеальная семья», — вспоминала она.

Причиной распада семьи Галич назвала постоянные ссоры с мужем и обоюдное желание не мучить друг друга.

Ксения Бородина и Курбан Омаров

Ксения и Курбан с дочерью

Ксения и Курбан с дочерью

Фото: www.instagram.com/borodylia

В августе завершился брак ведущей скандального реалити «Дом-2» Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Ксения так радовалась свободе, что устроила вечеринку с подругами.

Что стало точкой невозврата — экс-супруги не рассказали. Однако теперь они не упускают возможности, чтобы при любом удобном случае на публике уколоть друг друга, не называя при этом имен.

Фото: Starface, Instagram, Getty Images, East News, Sonia Moskowitz/ Global Look press

Новости партнеров
О чем говорят