Лепс с Шаплыковой, Ивлеева с Элджеем и другие звезды, пережившие развод в 2021-м

Настя и Алексей не раскрывали подробности личной жизни: они долго скрывали отношения, затем тайно стали мужем и женой и так же, по-тихому, расстались и развелись. Их отношения длились три года, а брак — всего два.

Незадолго до развода Ивлеева признавалась, что больше всего в жизни боится потерять мужа. А когда они все же перестали жить вместе, рассказала, что осознание того, что большое чувство может угаснуть, ее пугает.

Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун