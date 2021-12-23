Лепс с Шаплыковой, Ивлеева с Элджеем и другие звезды, пережившие развод в 2021-м

Лепс с Шаплыковой, Ивлеева с Элджеем и другие звезды, пережившие развод в 2021-мСамые громкие и неожиданные расставания года
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Фото: Starface
Григорий Лепс и Анна Шаплыкова
Как гром среди ясного неба в конце года грянула новость о разводе одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Жена певца подала на развод еще в ноябре, но достоянием общественности эта информация стала лишь несколько недель спустя.
Этот развод стал одним из самых стремительных и тихих в светской тусовке. Через месяц после подачи документов Григорий Лепс и Анна Шаплыкова перестали быть мужем и женой. Никаких интриг вокруг раздела имущества и детей не было. Певец согласился на все условия, которые выдвинула мать троих его наследников. И незадолго до расторжения брака певец подарил Анне ювелирную компанию, которую они вместе основали.
Настя Ивлеева и Элджей
Фото: www.instagram.com/sayonaraboy
Настя и Алексей не раскрывали подробности личной жизни: они долго скрывали отношения, затем тайно стали мужем и женой и так же, по-тихому, расстались и развелись. Их отношения длились три года, а брак — всего два.
Незадолго до развода Ивлеева признавалась, что больше всего в жизни боится потерять мужа. А когда они все же перестали жить вместе, рассказала, что осознание того, что большое чувство может угаснуть, ее пугает.
Джеймс Белуши и Дженнифер Слоун
Фото: Getty Images
Звезда фильмов «Кудряшка Сью» и «К9» Джеймс Белуши прожил в браке с третьей супругой Дженнифер Слоун 20 лет. У экс-супругов есть сын и дочь. Слоун подала иск в суд с просьбой о расторжении брака в 2018-м, процесс завершился лишь три года спустя.
Олег и Пелагея Сирота
Фото: www.instagram.com/pelageyasirota
Известный сыровар Олег Сирота рассказал подписчикам о разводе с женой Пелагеей, дочерью Германа Стерлигова, в конце октября. Те, кто следил за жизнью семьи, не могли поверить в новость. Под публикацией стали появляться десятки вопросов: «А как же вера в бога?», «А как же духовность и скрепы, о которых вы все время говорили?» Все они остались без ответа.
Что стало причиной ухода бизнесмена от жены после 11 лет брака, неизвестно.
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози
Фото: Sonia Moskowitz/ Global Look press
Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и банкир (и брат экс-президента Франции) Оливье Саркози сообщили о расставании весной 2020-го. Причем после пяти лет брака Саркози так стремительно захотел расстаться с молодой женой, что буквально выставил ее из дома. Мэри-Кейт несколько месяцев жила в съемной квартире. В непростой период ее поддерживала сестра-близняшка Эшли.
Саркози настаивал, чтобы их брак признали завершенным как можно скорее, но из-за пандемии все растянулось на месяцы. В окружении пары говорили, что брак распался из-за того, что Мэри-Кейт хотела детей, а ее возрастной муж — нет.
В январе 2021-го пару развели.
Алана и Павел Мамаевы
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Футболист и модель прожили в браке 7 лет. Алана родила дочь Алису, а ее сына Алекса Павел принял (так он всех уверял) и растил как своего собственного. Модель и блогер ждала мужа из тюрьмы, куда он попал после драки в кафе. Но смириться с многочисленными изменами Мамаева она не смогла.
Когда общественности стало известно об интрижке спортсмена с испанской моделью, Алана подала на развод. Она рассчитывала, что все пройдет гладко, но ее чаяния не оправдались. Павел отказался платить алименты на сына, которого так жаждал усыновить официально. К тому же и после развода Алана продолжает расплачиваться за долги экс-мужа.
Билл и Мелинда Гейтс
Фото: www.instagram.com/thisisbillgates
Брак одного из самых богатых людей мира длился 27 лет. У Билла и Мелинды есть трое детей. В своем сообщении о расставании Билл и Мелинда Гейтс уточнили, что сохраняют партнерские и деловые отношения, так как у них много совместных проектов.
Дарья Мельникова и Артур Смольянинов
Фото: www.instagram.com/melnikovadsh
Звезда «Папиных дочек» рассказала, что после 8 лет брака развелась с Артуром Смольяниновым, в июне. В интервью Дарья Мельникова призналась, что ради сыновей они с Артуром сохранили партнерские отношения. Она также добавила, что яркой причины для расставания не было, чувства остыли и решение они приняли обоюдно.
Евгений Папунаишвили и Салима Бежабер
Фото: www.instagram.com/e_papunaishvili
В феврале хореограф и участник шоу «Танцы со звездами» Евгений Папунаишвили подтвердил расставание с женой-итальянкой Салимой Бежабер. Слухи о том, что в семье не все гладко, появлялись за несколько месяцев до этого, но Евгений отрицал их публикуя счастливые фото с супругой.,
И все же семья распалась. Но бывшие муж с женой постарались наладить нейтральные отношения ради маленькой дочери. Позже Салима призналась, что не смогла простить измену.
Ида Галич и Алан Басиев
Фото: www.instagram.com/galichida
Ида Галич и Алан Басиев расстались в 2020-м, но официально развод состоялся в начале текущего года. Брак блогера продержался чуть больше двух лет. Когда поклонники стали подозревать, что Ида и Алан живут отдельно, Галич слухи опровергала.
Позже ведущая рассказала, что помнит день, когда приняла решение о разводе.
«В тот день мы сильно поругались, а вечером должны были в прямом эфире вести презентацию "Идеальная семья". Я была отекшая и заплаканная, но никто даже не догадался, что мы совсем не идеальная семья», — вспоминала она.
Причиной распада семьи Галич назвала постоянные ссоры с мужем и обоюдное желание не мучить друг друга.
Ксения Бородина и Курбан Омаров
Фото: www.instagram.com/borodylia
В августе завершился брак ведущей скандального реалити «Дом-2» Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Ксения так радовалась свободе, что устроила вечеринку с подругами.
Что стало точкой невозврата — экс-супруги не рассказали. Однако теперь они не упускают возможности, чтобы при любом удобном случае на публике уколоть друг друга, не называя при этом имен.
Фото: Starface, Instagram, Getty Images, East News, Sonia Moskowitz/ Global Look press