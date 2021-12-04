Ида Галич вспомнила роковой день, ставший причиной развода с мужем

«Я этот день никогда не забуду. Тогда мы так сильно разругались, что нас аж трясло. Злая шутка судьбы: вечером того же дня мы вместе должны были вести прямой эфир, посвященный презентации сериала «Идеальная семья». Нас позвали, потому что мы были идеальной семьей. И вот это, наверное, был верх моего профессионализма. Я была заплаканная и отекшая, но никто не понял, что мы не идеальная семья», — рассказала Галич.

Со стороны действительно казалось, что в отношениях Алана и Иды абсолютная идиллия. Возлюбленные то и дело публиковали совместные фото и видео, а о каждом шаге беременности Галич знали более 6 миллионов ее фолловеров. Супруг был нежен и заботлив по отношению к Иде, а она трогательно называла его «Аланчик».

Но спустя всего несколько месяцев после рождения сына Леона пара объявила о разводе. Причиной этого решения Ида называла бесконечные ссоры между ними. В один момент супруги поняли, что не могут больше быть вместе и не хотят мучить друг друга.