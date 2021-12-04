Ида Галич вспомнила роковой день, ставший причиной развода с мужем
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @galichida/Instagram
Галич отвечала на вопросы подписчиков в своем Instagram, когда один из них попросил ее рассказать о том дне, когда она приняла решение о разводе.
Ида призналась, что никогда не сможет забыть тот день. Звезда тогда сильно поругалась с супругом, но в тот же вечер должна была вместе с ним вести презентацию сериала «Идеальная семья».
Фото: @galichida/Instagram
«Я этот день никогда не забуду. Тогда мы так сильно разругались, что нас аж трясло. Злая шутка судьбы: вечером того же дня мы вместе должны были вести прямой эфир, посвященный презентации сериала «Идеальная семья». Нас позвали, потому что мы были идеальной семьей. И вот это, наверное, был верх моего профессионализма. Я была заплаканная и отекшая, но никто не понял, что мы не идеальная семья», — рассказала Галич.
Со стороны действительно казалось, что в отношениях Алана и Иды абсолютная идиллия. Возлюбленные то и дело публиковали совместные фото и видео, а о каждом шаге беременности Галич знали более 6 миллионов ее фолловеров. Супруг был нежен и заботлив по отношению к Иде, а она трогательно называла его «Аланчик».
Но спустя всего несколько месяцев после рождения сына Леона пара объявила о разводе. Причиной этого решения Ида называла бесконечные ссоры между ними. В один момент супруги поняли, что не могут больше быть вместе и не хотят мучить друг друга.
Фото и видео: Instagram