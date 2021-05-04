Билл Гейтс сообщил о разводе с женой Мелиндой: «Мы больше не пара»
Фото: www.instagram.com/thisisbillgates/
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Билл оставил соответствующее сообщение в Twitter.
«После большой и кропотливой работы над нашими отношениями мы приняли решение завершить наш брак. За 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и основали фонд, борющийся с нищетой и помогающий людям по всему миру быть более здоровыми. Мы вместе продолжим работать с фондом, но мы больше не можем быть парой в следующем этапе нашей жизни. Мы просим проявить корректность и дать нам возможность пережить этот неприятный момент в нашей жизни.
Билл и Мелинда Гейтс», — говорится в сообщении.
Фото: twitter.com/billgates
Фонд Билла и Мелинды Гейтс является крупнейшим частным фондом в США. Его основали в 2000 году, активы достигают 50,7 миллиарда долларов. Основные цели фонда — глобальное улучшение здравоохранения, расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям, сокращение нищеты.
Билл и Мелинда поженились 1 января 1994 года. Будущая жена давно работала в его компании, но впервые они встретили в 1987 году на пресс-брифинге компании «Майкрософт» в Нью-Йорке. У Гейтсов трое детей: 25-летняя Дженнифер Катарин, 22-летний Рори Джон и 19-летняя Фиби Адель.
Билл Гейтс входит в пятерку самых богатых людей на планете с состоянием 130 млрд долларов.
Фото и видео: Instagram, Twitter, youtube-канал Bill Gates
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