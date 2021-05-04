Билл Гейтс сообщил о разводе с женой Мелиндой: «Мы больше не пара»

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Билл оставил соответствующее сообщение в Twitter.

«После большой и кропотливой работы над нашими отношениями мы приняли решение завершить наш брак. За 27 лет мы вырастили троих замечательных детей и основали фонд, борющийся с нищетой и помогающий людям по всему миру быть более здоровыми. Мы вместе продолжим работать с фондом, но мы больше не можем быть парой в следующем этапе нашей жизни. Мы просим проявить корректность и дать нам возможность пережить этот неприятный момент в нашей жизни.

Билл и Мелинда Гейтс», — говорится в сообщении.