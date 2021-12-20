Теперь официально: Григорий и Анна Лепс развелись после 20 лет брака
10 декабря на официальном сайте суда района Хамовники появилась информация о предстоящем бракоразводном процессе Григория Лепса и его супруги Анны. Пара прожила в браке счастливые 20 лет. За это время супруги трижды стали родителями.
Уже сегодня состоялось заседание, по итогам которого состоялся развод между музыкантом и экс-танцовщицей. «Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака», — цитирует комментарий пресс-службы суда портал «СтарХит».
Спустя некоторое время после того, как всех поклонников пары сильно удивила новость о разладе в отношениях, стало известно о том, что на фоне происходящего у музыканта возникли проблемы со здоровьем. Директор Лепса сообщил, что у артиста случился гипертонический криз и отметил, что от данного недуга он страдает достаточно часто.
Следом возникли слухи о немедленной госпитализации музыканта по причине злоупотребления спиртными напитками. Однако сам певец и его приближенные эту информацию отрицали.
О том, почему экс-супруги все-таки решили поставить точку на своем браке до сих пор неизвестно. Никто из них публично не комментировал этот момент. Также не ясно, каким образом Григорий и Анна планируют делить совместный бизнес — ювелирный дом GL Jewelry, а также московскую недвижимость: квартиру более 300 «квадратов» и особняк на Новой Риге.
Фото: Instagram, Global Look press