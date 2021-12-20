Теперь официально: Григорий и Анна Лепс развелись после 20 лет брака

Спустя некоторое время после того, как всех поклонников пары сильно удивила новость о разладе в отношениях, стало известно о том, что на фоне происходящего у музыканта возникли проблемы со здоровьем. Директор Лепса сообщил, что у артиста случился гипертонический криз и отметил, что от данного недуга он страдает достаточно часто.

Следом возникли слухи о немедленной госпитализации музыканта по причине злоупотребления спиртными напитками. Однако сам певец и его приближенные эту информацию отрицали.

О том, почему экс-супруги все-таки решили поставить точку на своем браке до сих пор неизвестно. Никто из них публично не комментировал этот момент. Также не ясно, каким образом Григорий и Анна планируют делить совместный бизнес — ювелирный дом GL Jewelry, а также московскую недвижимость: квартиру более 300 «квадратов» и особняк на Новой Риге.