Супруга Григория Лепса подала на развод — пара прожила в браке более 20 лет

В последнее время исполнитель хита «Я поднимаю руки» появлялся на всех светских мероприятиях в гордом одиночестве — именно это могло навести его поклонников на мысль о том, что в семье музыканта произошел разлад.

И вот теперь все встало на свои места — в середине ноября Анна Лепс подала заявление на развод в судебном участке мирового судьи № 36. В течение месяца шло рассмотрение по делу, и вот теперь через десять дней состоится заседание. Об этом сообщает телеграм-канал «Неопра, блин!» с прикрепленными скриншотами с официального сайта суда.