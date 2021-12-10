Супруга Григория Лепса подала на развод — пара прожила в браке более 20 лет
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Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
В последнее время исполнитель хита «Я поднимаю руки» появлялся на всех светских мероприятиях в гордом одиночестве — именно это могло навести его поклонников на мысль о том, что в семье музыканта произошел разлад.
И вот теперь все встало на свои места — в середине ноября Анна Лепс подала заявление на развод в судебном участке мирового судьи № 36. В течение месяца шло рассмотрение по делу, и вот теперь через десять дней состоится заседание. Об этом сообщает телеграм-канал «Неопра, блин!» с прикрепленными скриншотами с официального сайта суда.
59-летний певец и 49-летняя экс-танцовщица прожили в браке более двадцати лет. За годы совместной жизни у пары появилось на свет трое детей Ева, Николь и Иван.
Также, у Григория и Анны имеется совместный бизнес — ювелирный дом GL Jewelry. Лепс является его владельцем, а супруга артиста креативным директором.
На данный момент ни сам музыкант, ни его пока еще жена не давали никаких публичных комментариев по поводу развода.
Фото: Instagram, Global Look press