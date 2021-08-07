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Звезда «К-9» Джеймс Белуши разводится с женой после 23 лет брака

67-летний голливудский актер решил расстаться супругой Дженнифер Слоун. У пары есть 22-летняя дочь и 19-летний сын. Для поклонников комика новость стала неожиданной, так как этот брак был уже третьим официальным союзом для Белуши, и при этом предыдущие два не длились и нескольких лет. Пара Белуши и Слоун считалась одной из самых крепких в Голливуде. Три года назад Слоун подавала на развод, но в итоге пара решила сохранить отношения.
Звезда «К-9» Джеймс Белуши разводится с женой после 23 лет брака

Распалась одна из самых крепких пар Голливуда: после 23 лет брака на развод с женой подал актер Джеймс Белуши. Ставший звездой благодаря фильмам «К-9» и «Кудряшка Сью» артист пережил два неудачных, но коротких брака, прежде чем в 1998 году женился на Дженнифер Слоун. Пара вырастила сына и дочь, сохранила отношения после семейного кризиса в 2018 году, но в итоге все-таки решила расстаться, пишет TMZ.

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я выбрал вместо рекламы.
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Дженнифер Слоун с супругом Джеймсом Белуши

Фото: Getty Images

Причина решения супругов неизвестна, однако в 2018 году Дженнифер Слоун уже подавала на развод, и тогда она указала, что между ней и супругом возникли непримиримые разногласия.

У супругов есть 22-летняя дочь Джемисон Бесс 19-летний сын Джаред Джеймс. Кроме того у Белуши есть старший сын Роберт Джеймс, рожденный в его первом браке с Сандрой Дэвенпорт. В этом году звездному наследнику исполнится уже 41 год.

Фото и видео: Instagram; @Movieclips Classic Trailers/YouTube; Getty Images

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