Звезда «К-9» Джеймс Белуши разводится с женой после 23 лет брака
Распалась одна из самых крепких пар Голливуда: после 23 лет брака на развод с женой подал актер Джеймс Белуши. Ставший звездой благодаря фильмам «К-9» и «Кудряшка Сью» артист пережил два неудачных, но коротких брака, прежде чем в 1998 году женился на Дженнифер Слоун. Пара вырастила сына и дочь, сохранила отношения после семейного кризиса в 2018 году, но в итоге все-таки решила расстаться, пишет TMZ.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Причина решения супругов неизвестна, однако в 2018 году Дженнифер Слоун уже подавала на развод, и тогда она указала, что между ней и супругом возникли непримиримые разногласия.
У супругов есть 22-летняя дочь Джемисон Бесс 19-летний сын Джаред Джеймс. Кроме того у Белуши есть старший сын Роберт Джеймс, рожденный в его первом браке с Сандрой Дэвенпорт. В этом году звездному наследнику исполнится уже 41 год.
Фото и видео: Instagram; @Movieclips Classic Trailers/YouTube; Getty Images
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram