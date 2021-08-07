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Звезда «К-9» Джеймс Белуши разводится с женой после 23 лет брака

67-летний голливудский актер решил расстаться супругой Дженнифер Слоун. У пары есть 22-летняя дочь и 19-летний сын. Для поклонников комика новость стала неожиданной, так как этот брак был уже третьим официальным союзом для Белуши, и при этом предыдущие два не длились и нескольких лет. Пара Белуши и Слоун считалась одной из самых крепких в Голливуде. Три года назад Слоун подавала на развод, но в итоге пара решила сохранить отношения.