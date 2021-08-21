Настя Ивлеева подтвердила развод с Элджеем: «Это больно, до сих пор очень сильно люблю»
Телеведущая и блогер-миллионник Настя Ивлеева официально подтвердила расставание с рэпером Элджеем. Пара поженилась два года назад после годового романа. Слухи об их разрыве появились к началу этого лета: оба были заняты своими проектами и по долгу находились в разных городах.
В интервью изданию Tatler 30-летняя Ивлеева призналась, что она и Алексей Узенюк (настоящее имя рэпера) больше не вместе.
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Фото: Instagram
«Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали», — рассказала Настя Ивлеева.
Она добавила, что решение созревало постепенно, но рассказать о нем аудитории все равно было сложно. Пара не знала, как преподнести эту новость подписчикам.
Среди причин расставания Ивлеева назвала слишком поспешное решение стать семьей и скрепить отношения браком. «Мы были без ума друг от друга, это было прекрасно, но сильно влияло на мотивацию к работе, к созданию новых проектов. Стало стопорить. И если мне чуть легче было из этого выходить, то Леше – сложнее. Он суперзакрытый человек... Мы друг друга не предавали – не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. Я, помимо того, что жена Алексея, еще его друг. Понимала, что ему тоже нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством», — поделилась Ивлеева.
В итоге пара решила сократить длительность совместного времяпрепровождения в пользу творчества, чтобы дать себе соскучиться по друг другу. Однако эта пауза только подвела супругов к мысли о том, что их отношения, вероятно, исчерпали себя.
Фото и видео: Instagram
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