Настя Ивлеева подтвердила развод с Элджеем: «Это больно, до сих пор очень сильно люблю»

Она добавила, что решение созревало постепенно, но рассказать о нем аудитории все равно было сложно. Пара не знала, как преподнести эту новость подписчикам.

Среди причин расставания Ивлеева назвала слишком поспешное решение стать семьей и скрепить отношения браком. «Мы были без ума друг от друга, это было прекрасно, но сильно влияло на мотивацию к работе, к созданию новых проектов. Стало стопорить. И если мне чуть легче было из этого выходить, то Леше – сложнее. Он суперзакрытый человек... Мы друг друга не предавали – не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона. Я понимала, что есть жизнь за пределами нашего дома. Хотелось открывать новые места, людей, вдохновляться на работу. Я, помимо того, что жена Алексея, еще его друг. Понимала, что ему тоже нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заниматься творчеством», — поделилась Ивлеева.

В итоге пара решила сократить длительность совместного времяпрепровождения в пользу творчества, чтобы дать себе соскучиться по друг другу. Однако эта пауза только подвела супругов к мысли о том, что их отношения, вероятно, исчерпали себя.