Алана Мамаева через год после расставания оплачивает налоги бывшего мужа-футболиста
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Алана и Павел Мамаевы разошлись год назад, официально расторгнув брак чуть позже. И все это время блогер и мать двоих детей продолжает разруливать отзвуки былых отношений.
После распада семьи Мамаева заявляла, что не собирается подавать на алименты, так как рассчитывает на порядочность бывшего мужа. Но на деле все оказалось иначе: футболист не спешил обеспечивать дочь (от сына, которого мечтал усыновить, он публично отказался в суде), и Алана пошла в суд.
Теперь же она рассказала в общении с подписчиками, что до сих пор платит налоги на машину, которую бывший муж-футболист забрал при разводе. На автомобиле ездит сам Павел и его новая пассия, бывшая приятельница Аланы. Но раскошеливаться за авто приходится Мамаевой.
«Когда Гадя катается на тачках, а налоги оплачиваю я. Алименты он не платит, мог бы хоть налоги заплатить», — негодует Алана в блоге. Ранее она через соцсеть обращалась к несознательному бывшему мужу, чтобы он не забывал, что у него есть ребенок.
Фото: www.instagram.com/alana_mamaeva
Напомним, что Алана и Павел Мамаев стали мужем и женой в 2013 году. Вскоре у них родилась общая дочь Алиса, у Аланы также рос сын Алекс от первого мужа Александра Липового.
Через суд блогер добилась выплаты алиментов в размере 30 тысяч рублей, в то время как ежегодно футболист получает 1,4 млн евро. Мамаева заявляет, что отец не жаждет видеться с дочкой. Алана даже публиковала переписку с девочкой, которая спрашивала, когда может увидеть папу. Но отец, прочитав сообщения, даже не ответил.
После развода с футболистом на странице Аланы стали появляться фото с бывшим супругом. Поклонники Мамаевой обрадовались, что она вернулась к отцу своего сына, но пока блогер заявляет, что их связывают лишь теплые отношения и общий ребенок.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram