Алана Мамаева через год после расставания оплачивает налоги бывшего мужа-футболиста

Алана и Павел Мамаевы разошлись год назад, официально расторгнув брак чуть позже. И все это время блогер и мать двоих детей продолжает разруливать отзвуки былых отношений.

После распада семьи Мамаева заявляла, что не собирается подавать на алименты, так как рассчитывает на порядочность бывшего мужа. Но на деле все оказалось иначе: футболист не спешил обеспечивать дочь (от сына, которого мечтал усыновить, он публично отказался в суде), и Алана пошла в суд.