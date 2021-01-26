Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози развелись через 9 месяцев после расставания

Весной 2020 года актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен и предприниматель и брат экс-президента Франции Оливье Саркози объявили о расставании после 5 лет брака. Причем тогда 50-летний Саркози так резко решил разорвать отношения с молодой женой, что буквально выставил ее на улицу из съемной квартиры в разгар весенней волны пандемии коронавируса.

Кстати, из-за вируса бракоразводный процесс знаменитостей растянулся на месяцы. Судебные заседания проходили в режиме видеоконференций.

И теперь, 9 месяцев спустя, Олсен и Саркози развелись, сообщает издание US Weekly и приводит подробности процесса. 25 января мировой судья подписал документы, дающий экс-супругам «вольную» от семейной жизни.

Адвокат Мэри-Кейт Олсен уточнил, что у его доверительницы был «железный брачный договор». Сестры Олсен владеют модными брендами одежды The ROW и Elizabeth and James. А общее имущество экс-супругов Олсен-Саркози оценили в 500 миллионов долларов. Мэри-Кейт после развода гарантировано сохранила за собой круглую сумму в четверть миллиарда долларов.

Ранее одной из возможных причин разлада в семье знаменитостей называли нежелание Оливье Саркози иметь детей с молодой супругой, в то время как Мэри-Кейт мечтала стать матерью. От первого брака у Саркози есть взрослые дочь и сын.