Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен объявили о разводе после пяти лет брака

Актриса пока не комментирует развод, но стремится ускорить его. С ней сейчас находится сестра-близнец Эшли. Она изо всех сил старается поддержать сестру и отвлечь от неприятного и грязного, по ее словам, бракоразводного процесса.

Мэри-Кейт Олсен до знакомства с Оливье Саркози встречалась с такими известными мужчинами, как Ставрос Ниархос (сейчас он женат на Дарье Жуковой), Дэвидом Катценбергом и другими. Саркози ранее был женат 14 лет, и с первой супругой Шарлоттой у него есть сын и дочь.

Мэри-Кейт и Эшли Олсен прославились в детстве, после выхода на экраны фильма «Двое: я и моя тень». На счету Мэри-Кейт и Эшли по 90 фильмов у каждой. У них есть еще младшая сестра Элизабет, которая также сделала отличную карьеру в кино.

Отметим, что брат Оливье — экс-президент Франции Николя Саркози уже 13 лет счастлив с супермоделью Карлой Бруни, которая родила ему дочь Джулию (о том, как выглядела и чем занималась Карла до знакомства с Николя, читайте в нашей статье, — прим. ред.).