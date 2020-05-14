Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен объявили о разводе после пяти лет брака
Фото: Sonia Moskowitz/ Global Look press
33-летняя актриса Мэри-Кейт Олсен и ее 50-летний супруг-бизнесмен и брат экс-президента Франции Оливье Саркози разводятся после 5 лет брака. Олсен сообщила, что почти уже бывший муж расторг договор аренды на квартиру и на днях выселит ее из жилища.
Что стало причиной стремительного расставания после 8-летних отношений, пока неизвестно. Но еще буквально год назад Саркози и Олсен выглядели счастливыми.
Фото: East News
Актриса пока не комментирует развод, но стремится ускорить его. С ней сейчас находится сестра-близнец Эшли. Она изо всех сил старается поддержать сестру и отвлечь от неприятного и грязного, по ее словам, бракоразводного процесса.
Мэри-Кейт Олсен до знакомства с Оливье Саркози встречалась с такими известными мужчинами, как Ставрос Ниархос (сейчас он женат на Дарье Жуковой), Дэвидом Катценбергом и другими. Саркози ранее был женат 14 лет, и с первой супругой Шарлоттой у него есть сын и дочь.
Мэри-Кейт и Эшли Олсен прославились в детстве, после выхода на экраны фильма «Двое: я и моя тень». На счету Мэри-Кейт и Эшли по 90 фильмов у каждой. У них есть еще младшая сестра Элизабет, которая также сделала отличную карьеру в кино.
Отметим, что брат Оливье — экс-президент Франции Николя Саркози уже 13 лет счастлив с супермоделью Карлой Бруни, которая родила ему дочь Джулию (о том, как выглядела и чем занималась Карла до знакомства с Николя, читайте в нашей статье, — прим. ред.).
Фото: Sonia Moskowitz/ Global Look press, Getty Images, East News
Видео: E-News
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