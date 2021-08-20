«Кудряшка Сью»: как изменились главные герои романтической комедии за 30 лет после премьеры
И даже теперь, 30 лет спустя после премьеры, фильм остается одним из самых любимых для семейного просмотра. Как же изменились за это время исполнители главных ролей и как они живут сейчас?
Джеймс Белуши
Изначально на роль Билла приглашали Билла Мюррея, но он отказался из-за съемок в другом фильме. В итоге в «Кудряшку Сью» попал Джеймс Белуши. И теперь даже трудно представить кого-то другого в образе очаровательного бездомного.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Kinopoisk.ru
За два года до премьеры комедии на экраны вышел другой кинохит с его участием — «К9: Собачья работа». Поэтому уже тогда Белуши был мегапопулярным. После «Кудряшки Сью» он закрепил свой успех.
Джеймс успешный актер, который и в свои 67 лет много снимается. У Белуши есть совместный с Чаком Норрисом бизнес — они выпускают сигары.
Личная жизнь Джеймса Белуши не отличалась постоянством. Он трижды был женат. С первой супругой они развелись вскоре после рождения в 1980 году сына. Со второй женой Белуши прожил тоже недолго — 2 года.
Фото: www.instagram.com/jim_belushi
Брак с третьей супругой Дженнифер Слоун был более продолжительным, но и он закончился крахом. В этом браке у Белуши родилась дочь Джемисон и сын Джаред. Сейчас актер живет один в компании немецкой овчарки по кличке Мак.
Элисан Портер
В момент съемок очаровашке Элисан было всего 9 лет, но она показала уровень актерского мастерства не ниже, чем у своих именитых коллег.
Фото: www.instagram.com/iam_alisanporter
Элисан начала сниматься в раннем детстве. И к моменту присоединения к касту фильма Джона Хьюза у нее был приличный послужной список. В 18 лет она дебютировала в театре.
После «Кудряшки Сью» Портер снималась немного. Но она открыла в себе еще один талант — певческий. В 2016-м актриса победила в конкурсе «Голос», ее наставницей была Кристина Агилера.
Элисан была замужем за экс-актером мыльных опер Брайаном Отенритом, от которого родила сына и дочь. Три года назад они развелись. Сейчас актриса счастлива в новых отношениях и ждет третьего малыша. А еще она преподает вокал, но пока не снимается.
Келли Линч
Келли одна из самых красивых актрис Голливуда. И режиссеры зачастую предлагают ей роли видных, интеллигентных и стервозных женщин.
Фото: www.instagram.com/kellylynchofficial
Кроме «Кудряшки Сью», у Линч были такие известные проекты, как «Коктейль» (с Томом Крузом), «Дом у дороги» (с Патриком Суэйзи), «Элли МакБилл», «Ангелы Чарли», «Мистер Мерседес» и другие.
Уже 29 лет Келли Линч замужем за писателем Митчем Глейзером, у пары есть взрослая дочь.
Стив Карелл
Дебют одного из самых известных современных комедийных актеров состоялся именно в «Кудряшке Сью». На момент съемок Кареллу было уже под 30 лет.
Фото: Dave Starbuck/ Global Look press
После окончания работы в этом проекте карьера Стива Карелла развивалась стремительно и успешно. Он обладатель «Золотого глобуса» как лучший актер на ТВ (сериал «Офис»). Самые его известные фильмы: «Сорокалетний девственник», «Маленькая мисс Счастье», «Красивый мальчик», «Игра на понижение», «Журнал мод» и другие. К премьере готовятся три фильма с участием Стивена Каррела.
26 лет актер женат на коллеге по сериалу «Офис» Нэнси, сыгравшей Кэролл. У супругов есть сын и дочь.
Гэйл Боггс
Гэйл с детства мечтала стать звездой Бродвея. И у нее это получилось. Боггс выступала во многих известных мюзиклах и сотрудничала со многими музыкальными коллективами.
Фото: www.instagram.com/gailboggs
Гейл отдала себя театру, поэтому в кино она снималась мало. Но в ее фильмографии есть такие заметные работы, как «Привидение», «Парень познает мир», «Напряги извилины».
У актрисы есть две дочери от экс-супруга, актера и музыкального редактора Эрика Ларсона (он моложе на 16 лет). Старшая Уилли Стала актрисой, а младшая Мэтти — известной гимнасткой.
Джон Гец
Гец стал одним из самых плодотворных актеров, занятых в «Кудряшке Сью». Его фильмография насчитывает 125 картин. Кроме того он много играет в театре.
Фото: Getty Images
Джон Гец снимался у известных режиссеров. Самыми его успешными картинами стали «Муха» и «Муха-2», «Просто кровь», «Лифт», «Как я встретил вашу маму», «Трамбо», «Как избежать наказания за убийство».
Актер в разводе у него есть взрослая дочь Ханна.
Фото и видео: Instagram, Kinopoisk.ru, кадры фильма «Кудряшка Сью», Dave Starbuck/ Global Look press, Getty Images
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