«Кудряшка Сью»: как изменились главные герои романтической комедии за 30 лет после премьеры

И даже теперь, 30 лет спустя после премьеры, фильм остается одним из самых любимых для семейного просмотра. Как же изменились за это время исполнители главных ролей и как они живут сейчас?

Джеймс Белуши

Изначально на роль Билла приглашали Билла Мюррея, но он отказался из-за съемок в другом фильме. В итоге в «Кудряшку Сью» попал Джеймс Белуши. И теперь даже трудно представить кого-то другого в образе очаровательного бездомного.