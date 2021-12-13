Все, что нажито непосильным трудом: что получит жена Григория Лепса после развода
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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
59-летний Григорий Лепс — один из самых востребованных, а значит, и высокооплачиваемых певцов. За одно выступление он получает до 7 млн рублей. И, как только стало известно о его разводе с красавицей-женой Анной, фанаты начали подсчитывать, какие активы экс-супруга артиста получит после расторжения брака.
За 20 лет семейной жизни чета Лепс обзавелась многим: недвижимостью, приличными счетами в банке, совместным бизнесом по выпуску ювелирных украшений. Но главная их ценность — трое детей Ева, Николь и Иван.
Анна и Григорий дополняли друг друга. «У нас семейный пазл сложился, — рассказывала она в одном из интервью. — Он жесткий человек, бескомпромиссный, а я мягкий. У нас гармония».
Супруги и бизнес вели вместе. У артиста есть ресторан, сеть оптик, ювелирный дом. По данным Forbes, за прошлый неудачный для артистов пандемийный год Лепс заработал 161 млн рублей.
Из совместно нажитого имущества у Анны и Григория Лепс есть квартира в Москве площадью более 300 «квадратов» и особняк на Новой Риге, сообщает «Комсомольская правда». Ранее в прессе появлялась информация, что после продажи дома в Таиланде артист приобрел недвижимость в Италии.
В окружении артиста уверены, Лепс не допустит, чтобы уровень жизни его детей снизился. Он полностью оставит на себе их обеспечение. Маловероятно, что Анна с детьми покинет особняк. А другие общие активы экс-супруги разделят по обоюдному решению сторон.
Напомним, что нынешний развод уже второй для певца. С первой женой Светланой брак был недолгим. От тех отношений у артиста есть 36-летняя дочь Инга.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram, Starface, Pavel Kashaev, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov/ Global Look press