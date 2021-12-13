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Все, что нажито непосильным трудом: что получит жена Григория Лепса после развода

Анна Лепс подала заявление на развод 16 ноября 2021 года. Первое судебное заседание состоится уже совсем скоро. Поклонникам певца не стоит ждать громких разборок, так, по крайней мере, утверждает адвокат Анны. Решение о расставании Григорий с женой приняли обоюдно.
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Слайд, который
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Анна и Григорий Лепс прожили вместе более 20 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press

59-летний Григорий Лепс — один из самых востребованных, а значит, и высокооплачиваемых певцов. За одно выступление он получает до 7 млн рублей. И, как только стало известно о его разводе с красавицей-женой Анной, фанаты начали подсчитывать, какие активы экс-супруга артиста получит после расторжения брака.

За 20 лет семейной жизни чета Лепс обзавелась многим: недвижимостью, приличными счетами в банке, совместным бизнесом по выпуску ювелирных украшений. Но главная их ценность — трое детей Ева, Николь и Иван.

Анна и Григорий дополняли друг друга. «У нас семейный пазл сложился, — рассказывала она в одном из интервью. — Он жесткий человек, бескомпромиссный, а я мягкий. У нас гармония».

Супруги и бизнес вели вместе. У артиста есть ресторан, сеть оптик, ювелирный дом. По данным Forbes, за прошлый неудачный для артистов пандемийный год Лепс заработал 161 млн рублей.

Из совместно нажитого имущества у Анны и Григория Лепс есть квартира в Москве площадью более 300 «квадратов» и особняк на Новой Риге, сообщает «Комсомольская правда». Ранее в прессе появлялась информация, что после продажи дома в Таиланде артист приобрел недвижимость в Италии.

В окружении артиста уверены, Лепс не допустит, чтобы уровень жизни его детей снизился. Он полностью оставит на себе их обеспечение. Маловероятно, что Анна с детьми покинет особняк. А другие общие активы экс-супруги разделят по обоюдному решению сторон.

Напомним, что нынешний развод уже второй для певца. С первой женой Светланой брак был недолгим. От тех отношений у артиста есть 36-летняя дочь Инга.

Фото и видео: Passion.ru, Instagram, Starface, Pavel Kashaev, Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov/ Global Look press

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