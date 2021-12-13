Все, что нажито непосильным трудом: что получит жена Григория Лепса после развода

Анна и Григорий дополняли друг друга. «У нас семейный пазл сложился, — рассказывала она в одном из интервью. — Он жесткий человек, бескомпромиссный, а я мягкий. У нас гармония».

Супруги и бизнес вели вместе. У артиста есть ресторан, сеть оптик, ювелирный дом. По данным Forbes, за прошлый неудачный для артистов пандемийный год Лепс заработал 161 млн рублей.

Из совместно нажитого имущества у Анны и Григория Лепс есть квартира в Москве площадью более 300 «квадратов» и особняк на Новой Риге, сообщает «Комсомольская правда». Ранее в прессе появлялась информация, что после продажи дома в Таиланде артист приобрел недвижимость в Италии.

В окружении артиста уверены, Лепс не допустит, чтобы уровень жизни его детей снизился. Он полностью оставит на себе их обеспечение. Маловероятно, что Анна с детьми покинет особняк. А другие общие активы экс-супруги разделят по обоюдному решению сторон.

Напомним, что нынешний развод уже второй для певца. С первой женой Светланой брак был недолгим. От тех отношений у артиста есть 36-летняя дочь Инга.