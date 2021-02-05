Евгений Папунаишвили подтвердил расставание с женой-итальянкой
Фото: www.instagram.com/e_papunaishvili/
Хореограф Евгений Папунаишвили подтвердил расставание со своей супругой-итальянкой Салимой. Слухи о проблемах в семье возникли ещё осенью, однако ранее хореограф их опроверг.
О разрыве и дальнейших планах он рассказал в своем Instagram.
«Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе. Лучше это узнать от нас, и я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости», — заявил он.
Он отметил, что они будут поддерживать хорошие отношения ради ребенка – у них растет трёхлетняя дочь.
«Никаких интервью и комментариев на эту тему не будет!», – добавил он.
Роман хореографа и итальянского стилиста и танцовщицы развивался очень стремительно. Мужчина познакомил избранницу с родителями всего через два месяца после знакомства. А к свадьбе девушка уже была в интересном положении.
Появившиеся ранее слухи о расставании он опроверг и опубликовал счастливое фото с женой.
«Желаем с @lasabrin всем, кроме желтой прессы, хорошего дня. Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками. Бог им судья», — написал он.
Фото и видео: Instagram Евгения Папунаишвили
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