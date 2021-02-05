Евгений Папунаишвили подтвердил расставание с женой-итальянкой

Хореограф Евгений Папунаишвили подтвердил расставание со своей супругой-итальянкой Салимой. Слухи о проблемах в семье возникли ещё осенью, однако ранее хореограф их опроверг.

О разрыве и дальнейших планах он рассказал в своем Instagram.

«Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе. Лучше это узнать от нас, и я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости», — заявил он.

Он отметил, что они будут поддерживать хорошие отношения ради ребенка – у них растет трёхлетняя дочь.

«Никаких интервью и комментариев на эту тему не будет!», – добавил он.

Роман хореографа и итальянского стилиста и танцовщицы развивался очень стремительно. Мужчина познакомил избранницу с родителями всего через два месяца после знакомства. А к свадьбе девушка уже была в интересном положении.

Появившиеся ранее слухи о расставании он опроверг и опубликовал счастливое фото с женой.

«Желаем с @lasabrin всем, кроме желтой прессы, хорошего дня. Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками. Бог им судья», — написал он.