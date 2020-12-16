Гагарина, Путин, Моргенштерн, Маркл и другие самые обсуждаемые люди 2020 года

Еще одна звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович в уходящем году оказалась в центре внимания СМИ и широкой общественности после того, как появились слухи о ее романе с Павлом Прилучным. Актриса подверглась жесткой критике в Сети — именно ее обвиняли в том, что Прилучный развелся с супругой Агатой Муцениеце, родившей ему двоих детей. По информации различных источников, роман между Павлом и Мирославой завязался во время работы над театральным спектаклем. Тем временем Агата Муцениеце начала вести популярное шоу о разводах, а Павел Прилучный снова оказался героем СМИ, попав в больницу после избиения.

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