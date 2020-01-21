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Владимир Путин утвердил список членов нового правительства России 2020

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой структуре правительства.

Одним из самых ярких событий января 2020 года стала новость об отставке Правительства РФ, которую озвучил Дмитрий Медведев. Во вторник, 21 января, был утвержден новый состав команды Владимира Путина.

Вице-премьерами (вместо 10 их теперь 9) станут: Андрей Белоусов (первый заместитель председателя правительства), Дмитрий Григоренко (глава аппарата правительства), Юрий Трутнев (полпред в ДФО), Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Марат Хуснуллин.

Министрами станут: Владимир Колокольцев (Министр внутренних дел), Михаил Мурашко (Министр здравоохранения), Сергей Лавров (Министр иностранных дел), Ольга Любимова (Министр культуры), Валерий Фальков (Министр науки и высшего образования), Сергей Шойгу (Министр обороны), Евгений Зиничев (Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Чеботарёв (Министр по делам Северного Кавказа), Александр Козлов (Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики), Дмитрий Кобылкин (Министр природных ресурсов и экологии), Денис Мантуров (Министр промышленности и торговли), Сергей Кравцов (Министр просвещения), Дмитрий Патрушев (Министр сельского хозяйства), Олег Матыцин (Министр спорта), Владимир Якушев (Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства), Евгений Дитрих (Министр транспорта), Антон Котяков (Министр труда и социальной защиты), Антон Силуанов (Министр финансов), Максут Шадаев (Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций), Максим Решетников (Министр экономического развития), Александр Новак (Министр энергетики), Константин Чуйченко (Министр юстиции).

Ранее стало известно, что на пост премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

Владимир Мединский (бывший глава Минкультуры), Максим Орешкин (бывший глава Минэкономразвития), Вероника Скворцова (экс-глава Минздрава), Ольга Васильева (экс-глава Минпросвещения), Павел Колобков (бывший глава Минспорта), Александр Коновалов (экс-глава Минюста), Михаил Котюков (экс-министр науки и высшего образования), Константин Носков (бывший глава Минкомсвязи) и Максим Топилин (экс-глава Минтруда) в список не вошли. Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко, которые в правительстве Медведева были заместителями председателя, новых назначений пока не получили, передает ТАСС.

Напомним, что предыдущее правительство под председательством Дмитрия Медведева, которое было сформировано 18 мая 2018 года, включало 10 заместителей председателя правительства, в том числе одного первого вице-премьера, и 22 министерства.

Фото: President of Russia/globallookpress

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