Путин утвердил дату голосования за поправки в Конституцию и пояснил, почему считает ее идеальной

Сегодня, 1 июня, Владимир Путин окончательно определился с датой проведения всероссийского голосования по вопросу поправок в Конституцию страны.

«Определить 1 июля 2020 г. в качестве даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», — гласит указ на сайте Кремля.

«1 июля смотрится как день вполне подходящий для проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции. С юридической точки зрения эта дата является безупречной: если сегодня объявить о том, что голосование пройдет именно в этот день, через 30 суток, это даст возможность людям еще раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и определить свое отношение к сделанным предложениям», — цитирует информационное агенство ТАСС слова Владимира Владимировича.

На совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы президент также обсудил меры безопасности для избирателей, назвав их здоровье и жизни «безусловным, первейшим и самым главным приоритетом».