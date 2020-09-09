Элегантные Лорак и Зара, яркий Киркоров, эпатажный Моргенштерн и другие на Moda Topical Style Awards 2020
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Во вторник, 8 сентября, в Москве прошла церемония вручения 12-й ежегодной премии журнала Оксаны Федоровой Moda Topical Style Awards 2020. Самые стильные звезды - Ани Лорак, Зара, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Юлия Ковальчук и другие - собрались в банкетном зале «Триумф».
Певицы Ани Лорак и Зара выбрали для выхода в свет беспроигрышную классику.
Филипп Киркоров не стал изменять себе и ворвался в зал в образе человека-праздника.
Одним из самых необычных выходов отличился рэпер Моргенштерн, который получил премию «Женщина года». На мероприятие он приехал в своей обычой повседневной одежде, а на сцене появился в женском платье, широкополой шляпке и с меховой накидкой на плечах.
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ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой 🥳 сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА! 🥂 последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда - глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам! 🦋
В зале артиста поддерживала его девушка Дилара, этот выход в свет стал первым для пары после расставания, которое случилось осенью 2019 года.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, видео: Instagram/@modatopical
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