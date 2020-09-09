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Элегантные Лорак и Зара, яркий Киркоров, эпатажный Моргенштерн и другие на Moda Topical Style Awards 2020

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Ани Лорак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

В Москве вручили премию журнала Moda Topical.

Во вторник, 8 сентября, в Москве прошла церемония вручения 12-й ежегодной премии журнала Оксаны Федоровой Moda Topical Style Awards 2020. Самые стильные звезды - Ани Лорак, Зара, Филипп Киркоров, Ксения Бородина, Юлия Ковальчук и другие - собрались в банкетном зале «Триумф».

Певицы Ани Лорак и Зара выбрали для выхода в свет беспроигрышную классику.

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Red carpet✨ #tonight

Публикация от ZARA (@zara_music)

Филипп Киркоров не стал изменять себе и ворвался в зал в образе человека-праздника.

Одним из самых необычных выходов отличился рэпер Моргенштерн, который получил премию «Женщина года». На мероприятие он приехал в своей обычой повседневной одежде, а на сцене появился в женском платье, широкополой шляпке и с меховой накидкой на плечах.

В зале артиста поддерживала его девушка Дилара, этот выход в свет стал первым для пары после расставания, которое случилось осенью 2019 года.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, видео: Instagram/@modatopical

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