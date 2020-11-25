Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка после переезда в США

Меган Маркл и принц Гарри потеряли второго ребенка. Несчастье произошло в июне 2020 года, вскоре после переезда семьи в США.

Герцогиня Сассекская помнит тот день до мелочей. «Это было обычное июльское утро, начинавшееся, как и все остальные. Приготовить завтрак, покормить собаку, собрать волосы в хвост, перед тем, как достать сына из кроватки. Когда я меняла подгузник Арчи, почувствовала резкую боль», — рассказала Меган Маркл в интервью The New York Times. После она взяла сына на руки и стала петь ему колыбельную, чтобы успокоиться. Меган понимала, что обнимает ребенка в то время, как теряет второго малыша.

В больницу она Гарри, убитый горем, отправился с женой. «Через несколько часов я лежала в палате и держала мужа за руку. Я почувствовала, что его ладонь влажная от слез. Глядя на белые стены, я представляла, как мы будем восстанавливаться», — поделилась Меган воспоминаниями.

Слухи о том, что герцог и герцогиня ждут второго малыша, появились в июле, но официально они не подтверждали это.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Их первенец Арчи родился 6 мая мая 2019 года.

После свадьбы жизнь герцога и герцогини Сассекских была под пристальным вниманием прессы, подданных королевы и членов королевской семьи. В итоге Меган и Гарри не выдержали внешнего давления и приняли решение отказаться от королевских привилегий, чем шокировали близких. После объявления своего решения супруги еще некоторое время исполняли обязанности членов королевской семьи, но в начале 2020-го окончательно разорвали официальную связь с монархией, начав жизнь обычных людей.

Сначала Гарри и Меган переехали в Канаду, а после — в США.

Все о принце Гарри и его семье читайте на сайте Passion.ru.