Собчак в необычном наряде, Седокова с впечатляющем декольте и другие звезды на премии «GQ Человек года» — 2020

РЕЖИССЕР ГОДА

Эдуард Оганесян

«Сериал "Чики" вышел на портале more.tv в самый разгар карантина – и приключения четверки бывших жриц любви в маленьком городе заставили многих забыть о собственных невзгодах», — объяснили в журнале.

ЛИЦО С ЭКРАНА

Алексей Пивоваров

АВТОР ГОДА

Борис Акунин

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Даня Милохин

«Главный хит карантина "Я дома", совместные треки с Тимати и Басковым, миллионы подписчиков в инстаграме и тиктоке вынудили всю страну узнать, кто такой Даня Милохин».