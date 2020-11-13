Собчак в необычном наряде, Седокова с впечатляющем декольте и другие звезды на премии «GQ Человек года» — 2020
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Премию посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Седокова и Янис Тимма, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Надежда Сысоева, Зара, Моргенштерн и многие другие знаменитости.
Ксения Собчак позировала фотографам в стильном и необычном брючном костюме с объемными рукавами цвета фуксии. Анна Седокова, в лучшим традициях, продемонстрировала пышный бюст в платье с глубоким декольте.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Янина Студилина выбрала строгий и одновременно откровенный наряд, подчекрунвший ее стройную фигуру.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Маруся Фомина дополнила элегантное соблазнительное белое платье меховой накидкой.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Наталья Чистякова-Ионова оделась неожиданно скромно. Певица появилась не мероприятии в черном комбенизоне.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Победители премии «GQ Человек года» — 2020:
ЛЮДИ ГОДА
Росиийские врачи
«За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия. В последний месяц 2020 года GQ вспоминает героев нашего смутного времени», — отметили редакторы издания.
ПРОДЮСЕР ГОДА
Вячеслав Моргунов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
РЕЖИССЕР ГОДА
Эдуард Оганесян
«Сериал "Чики" вышел на портале more.tv в самый разгар карантина – и приключения четверки бывших жриц любви в маленьком городе заставили многих забыть о собственных невзгодах», — объяснили в журнале.
ЛИЦО С ЭКРАНА
Алексей Пивоваров
АВТОР ГОДА
Борис Акунин
ОТКРЫТИЕ ГОДА
Даня Милохин
«Главный хит карантина "Я дома", совместные треки с Тимати и Басковым, миллионы подписчиков в инстаграме и тиктоке вынудили всю страну узнать, кто такой Даня Милохин».
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
АКТЕР ГОДА
Юра Борисов
РЕСТОРАТОР ГОДА
Антон Пинский
СПОРТСМЕН ГОДА
Никита Нагорный
БИЗНЕСМЕНЫ ГОДА
Loóna
МУЗЫКАНТ ГОДА
Моргенштерн
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Специальная номинация «Настоящий герой сериалов» от more.tv — Константин Богомолов
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Больше знаменитостей на церемонии вручения ежегодной премии «GQ Человек года» — в нашей фотогалерее.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!