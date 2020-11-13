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Собчак в необычном наряде, Седокова с впечатляющем декольте и другие звезды на премии «GQ Человек года» — 2020

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Ксения Собчак и Константин Богомолов

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

В МХАТ им. М. Горького состоялась очередная церемония вручения премии «GQ Человек года».

Премию посетили Ксения Собчак и Константин Богомолов, Анна Седокова и Янис Тимма, Дмитрий Ендальцев и Анна Чиповская, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Надежда Сысоева, Зара, Моргенштерн и многие другие знаменитости.

Ксения Собчак позировала фотографам в стильном и необычном брючном костюме с объемными рукавами цвета фуксии. Анна Седокова, в лучшим традициях, продемонстрировала пышный бюст в платье с глубоким декольте.

Анна Седокова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Янина Студилина выбрала строгий и одновременно откровенный наряд, подчекрунвший ее стройную фигуру.

Янина Студилина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Маруся Фомина дополнила элегантное соблазнительное белое платье меховой накидкой.

Маруся Фомина

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Наталья Чистякова-Ионова оделась неожиданно скромно. Певица появилась не мероприятии в черном комбенизоне.

Наталья Чистякова-Ионова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Победители премии «GQ Человек года» — 2020:

ЛЮДИ ГОДА

Росиийские врачи

«За масками и халатами, за сухими цифрами статистики и ежедневными сводками с передовой войны с коронавирусом забываются имена врачей, первыми оказавшихся лицом к лицу с главной угрозой третьего тысячелетия. В последний месяц 2020 года GQ вспоминает героев нашего смутного времени», — отметили редакторы издания.

ПРОДЮСЕР ГОДА

Вячеслав Моргунов

Эдуард Оганесян

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

РЕЖИССЕР ГОДА

Эдуард Оганесян

«Сериал "Чики" вышел на портале more.tv в самый разгар карантина – и приключения четверки бывших жриц любви в маленьком городе заставили многих забыть о собственных невзгодах», — объяснили в журнале.

ЛИЦО С ЭКРАНА

Алексей Пивоваров

АВТОР ГОДА

Борис Акунин

ОТКРЫТИЕ ГОДА

Даня Милохин

«Главный хит карантина "Я дома", совместные треки с Тимати и Басковым, миллионы подписчиков в инстаграме и тиктоке вынудили всю страну узнать, кто такой Даня Милохин».

Юра Борисов

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

АКТЕР ГОДА

Юра Борисов

РЕСТОРАТОР ГОДА

Антон Пинский

СПОРТСМЕН ГОДА

Никита Нагорный

БИЗНЕСМЕНЫ ГОДА

Loóna

МУЗЫКАНТ ГОДА

Моргенштерн

Моргенштерн

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Специальная номинация «Настоящий герой сериалов» от more.tv — Константин Богомолов

Константин Богомолов

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Больше знаменитостей на церемонии вручения ежегодной премии «GQ Человек года» — в нашей фотогалерее.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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