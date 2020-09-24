Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Комков попросил оценить вклад российского политика за оказание гуманитарной помощи 27 государствам в борьбе с коронавирусом, а также внесение изменений о Боге в Конституцию России, сообщает ФАН.

Заявка на выдвижение российского лидера поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, передает РИА Новости.

По словам писателя, после этого в Вашингтон выступил с предложением о выдвижении на ту же награду президента США Дональда Трампа.