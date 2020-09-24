passion.ru

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 6

Фото: Global Look Press

Президент России Владимир Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира, об этом сообщил российский писатель Сергей Комков.

Комков попросил оценить вклад российского политика за оказание гуманитарной помощи 27 государствам в борьбе с коронавирусом, а также внесение изменений о Боге в Конституцию России, сообщает ФАН.

Заявка на выдвижение российского лидера поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, передает РИА Новости.

По словам писателя, после этого в Вашингтон выступил с предложением о выдвижении на ту же награду президента США Дональда Трампа.

«Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира», - уточнил Комков.

В этом году церемония вручения престижной награды пройдет онлайн из-за угрозы заражения коронавирусом. Вручение премий в Стокгольме отменили впервые за 86 лет. В 1944 году церемония не состоялась из-за Второй мировой войны.

Ранее стало известно о выдвижении на Нобелевскую премию американского лидера Дональда Трампа. Он может получить награду за посредничество в подписании соглашения между руководством Сербии и самопровозглашенной республики Косово, которое состоялось в Вашингтоне.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Фото: Global Look Press

Также Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира за посредничество США в соглашении по нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!