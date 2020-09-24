Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: Global Look Press
Комков попросил оценить вклад российского политика за оказание гуманитарной помощи 27 государствам в борьбе с коронавирусом, а также внесение изменений о Боге в Конституцию России, сообщает ФАН.
Заявка на выдвижение российского лидера поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября, передает РИА Новости.
По словам писателя, после этого в Вашингтон выступил с предложением о выдвижении на ту же награду президента США Дональда Трампа.
Вслед за Трампом, Навальным и четой Тихановских на нобелевскую премию мира выдвинули и Путина pic.twitter.com/gLPXlocpSW— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 24, 2020
«Сегодня это уже фактически мое четвертое выдвижение на Нобелевскую премию мира», - уточнил Комков.
В этом году церемония вручения престижной награды пройдет онлайн из-за угрозы заражения коронавирусом. Вручение премий в Стокгольме отменили впервые за 86 лет. В 1944 году церемония не состоялась из-за Второй мировой войны.
Ранее стало известно о выдвижении на Нобелевскую премию американского лидера Дональда Трампа. Он может получить награду за посредничество в подписании соглашения между руководством Сербии и самопровозглашенной республики Косово, которое состоялось в Вашингтоне.
Фото: Global Look Press
Также Трамп был номинирован на Нобелевскую премию мира за посредничество США в соглашении по нормализации отношений между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами.
Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!