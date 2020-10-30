Новый пик заболеваемости и отказ от локдауна: главное о пандемии COVID-19 в России
Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия приблизилась к пику заболеваемости и, возможно, скоро выйдет на плато. Причем из выявленных за последние сутки 18 283 случаев 22,3% переносят инфекцию бессимптомно. Как всегда, наибольшее число зараженных наблюдается в Москве (5248), на втором месте с большим отставанием – Санкт-Петербург (801), на третьем – Подмосковье (524), меньше всего – в Чечне и Ненецком автономном округе (12 и 6 соответственно). Новые случаи фиксируются во всех субъектах федерации за исключением Чукотки.
В то же время, как сообщает RT, во время выступления на ежегодном инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» президент Владимир Путин категорично заявил, что введение общенационального локдауна, как это было в марте 2020 года, исключено. По его словам, «оправданные, точечные» меры для борьбы с пандемией будут приниматься на местах, но важнейшей задачей при этом остается сохранение функционирования бизнеса без тотальных ограничений. «Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — подчеркнул глава государства.
Напомним, что ранее врачи и вирусологи напомнили, чем отличается ОРВИ от коронавируса и какие признаки свидетельствуют о том, что вы перенесли заболевание в легкой форме. А американские дерматологи выявили новый нетипичный симптом у заболевших COVID-19 – раздражение на пальцах ног, похожее на обморожение, при котором они сильно краснеют. Об этом передает онлайн-издание The Telegraph. Обычно он сохраняется на протяжении от одной до четырех недель, в особо сложных случаях это приводит к опуханию стоп.
Фото: pexels
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