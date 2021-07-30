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Дайджест Passion.ru: успехи наших в Токио, замужество Федункив и другие события недели

В последние дни произошло много интересных и необычных событий. Если вы что-то пропустили, напомним о самых важных из них.
Дайджест Passion.ru: успехи наших в Токио, замужество Федункив и другие события недели

В Японии продолжаются Олимпийские игры, которые в прошлом году отменили из-за пандемии. Сборной России запретили выступать под собственным флагом, поэтому на форме спортсменов размещен логотип ROC, Олимпийского комитета России.

Но, несмотря на давление организаторов Игр и повышенное внимание к себе, наши парни и девушки выступают достойно. По данным на момент написания заметки (30 июля), россияне завоевали 34 медали: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. В общекомандном зачете наша сборная находится на четвертом месте, уступая лишь Китаю, Японии и США.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гимнастка Ангелина Мельникова с медалью

Фото: Naoki Morita/ Global Look press

На уходящей рабочей неделе произошло много событий в культурной, светской и социальной жизни страны. Так, Дмитрий Шепелев с момента рождения сына, которого ему подарила Жанна Фриске, впервые показал его лицо и объяснил, почему он так долго прятал своего старшего ребенка.

Рассекретничалась и модель Алеся Кафельникова. Ее первенец появился на свет несколько недель назад. Новоиспеченная мама призналась, что у нее и мужа Георгия Петришина родилась дочь Киара.

49-летняя Марина Федункив неожиданно для поклонников вышла замуж за 37-летнего итальянца Стефано Маджи. Влюбленные расписались в одном из столичных МФЦ, а большой праздник устроят в конце августа, отметив и свадьбу, и 50-летие невесты одновременно.

Но вскоре после свадьбы в Сети появились неоднозначные фото молодого мужа, на которых он обнимает и целует в щеку статного мужчину. Сразу поползли слухи об ориентации Стефано. Но супруги сразу их развеяли в беседе с изданием Super. «Девочки, всем бы в постель такого гея, как у меня», — смеясь сказала Марина. «Я не знаю, какой комментарий дать... Мы в Европе не смотрим на ориентацию человека. Мы просто хорошие друзья», — добавил Стефано.

Евгений Рудин и Дениза Вартпатрикова

Евгений Рудин и Дениза Вартпатрикова

Фото: Фото из личного архива героя для Passion.ru

DJ Грув (Евгений Рудин) в интервью Passion.ru рассказал историю знакомства с супругой Денизой Вартпатриковой. Оказалось, что знакомы они были очень давно. Но судьба сложилась так, что и он, и она создали семьи с другими людьми. Но решающая встреча все же состоялась. И тогда они поняли, как много времени потеряли. Пара растит общего маленького сына Марка и дочь Денизы от первого брака. А Евгений Рудин признается, что с каждым разом все больше влюбляется в жену.

Разоткровенничалась о личной жизни и Ольга Орлова. Она рассказала, что уже два года состоит в отношениях с мужчиной, о котором мечтала долгие годы.

Актриса, сыгравшая Юлию Началову, Марина Орлова вышла замуж за коллегу, который на 10 лет моложе нее. Влюбленные поделились с поклонниками красивыми свадебными фотографиями.

Ольга и Игорь Крутые и Алсу

Ольга и Игорь Крутые и Алсу

Фото: www.instagram.com/alsou_a

Игорь Крутой отметил 67-летие. Семью и друзей он вывез на турецкий курорт. Поздравить виновника торжества на побережье прилетели Николай Басков, Алсу с мужем Яном Абрамовым, Наташа Королева и Сергей Глушко, Лев Лещенко с супругой и многие другие.

Не обошлось на этой неделе без потерь. Внезапно во сне скончался один из лучших барабанщиков мира Джои Джордисон. Ему было всего 46 лет.

На днях ушел из жизни и бас-гитарист легендарной группы ZZ Top 72-летний Дасти Хилл. Причину смерти близкие разглашать не стали.

Моргенштерн

Моргенштерн

Фото: www.instagram.com/morgen_shtern

Моргенштерн стал самым богатым исполнителем по версии Forbes. За год Алишер обогнал по доходам даже Ольгу Бузову. Его счет пополнился на 546 млн рублей за год, а ее — на 243,6 млн рублей. Первую строчку рейтинг надежно и с большим отрывом удерживает Хабиб Нурмагомедов с доходом в 886 млн рублей.

Сергей Безруков впервые рассказал, почему у него не было детей с бывшей женой Ириной. Актер признался, что всегда мечтал о большой семье, но не получилось. «В моем представлении семья — это жена и много детей. Я ждал и не понимал, почему у двух здоровых людей ничего не получается А потом у меня начались сдвиги на этой почве», — рассказал он.

Сейчас у Безрукова пятеро детей: старшие — Иван и Александра — от романтической связи с артисткой из Питера, а троих младших — Машу, Степана и Васю — ему родила жена Анна Матисон.

Джейми Ли Кертис

Джейми Ли Кертис

Фото: Kinopoisk.ru

Голливудская звезда Джейми Ли Кертис рассказала, что ее сын Томас стал девушкой и теперь его зовут Руби. Звезда «Хэллоуина» отметила, что они с мужем гордятся смелостью своего ребенка и всячески поддерживали его переход из одного образа в другой.

Актер Владимир Стеклов попал в ковидную больницу с 50% поражением легких.

30 июля мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ об отмене обязательного ношения перчаток в общественных местах столицы и региона, но маски остаются по-прежнему необходимыми.

Фото и видео: Instagram, Joel Marklund, Gonzales Photo/ Lasse Lagoni/ Global Look press, личный архив артистов, Kinopoisk.ru

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