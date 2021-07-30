Дайджест Passion.ru: успехи наших в Токио, замужество Федункив и другие события недели

В Японии продолжаются Олимпийские игры, которые в прошлом году отменили из-за пандемии. Сборной России запретили выступать под собственным флагом, поэтому на форме спортсменов размещен логотип ROC, Олимпийского комитета России.

Но, несмотря на давление организаторов Игр и повышенное внимание к себе, наши парни и девушки выступают достойно. По данным на момент написания заметки (30 июля), россияне завоевали 34 медали: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых. В общекомандном зачете наша сборная находится на четвертом месте, уступая лишь Китаю, Японии и США.