Без перчаток, но в маске: Собянин озвучил новые правила посещения общественных мест
На официальном сайте чиновника появилось сообщение, в котором он рассказал о возвращении к нормально жизни.
Сергей Собянин отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса улучшилась. Снижения количества вновь заболевших, по его словам, удалось достичь благодаря прививочной кампании и другим профилактическим мерам. «Количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, — прокомментировал Сергей Собянин. — В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений».
Мэр столицы подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время ношение масок для защиты органов дыхания остается обязательным.
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Loook press
В Санкт-Петербурге допустили послабления: со 2 августа возобновляется работа фуд-кортов, островков в ТЦ и аттракционов, сообщает Ксения Собчак в своем телеграм-канале. Но владельцы заведений обязаны обеспечить соблюдение требований Роспотребнадзора, вакцинировать сотрудников и получить QR-коды.
Напомним, когда началась так называемая третья волна коронавируса, власти многих регионов ввели ограничительные меры. Так, в Москве летом запретили посещать кафе и рестораны гражданам, не имеющим QR-код. Его получают все, прошедшие вакцинацию.
Кроме того, работодателей обязали пройти вакцинацию сотрудников (занятых в определенных сферах). В связи с нововведениями и увеличением количества заболевших в прививочных пунктах выстроились очереди. Через несколько недель правительство Москвы отменило постановление о QR-кодах, сославшись на хорошие темпы вакцинации.
Ранее Министерство труда подписало рекомендательный документ, в соответствии с которым все невакцинированные сотрудники могут быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. Также всем жителям столичного региона рекомендовали уходить на самоизоляцию при появлении первых признаков ОРВИ.
Несмотря на то, что с каждым днем желающих сделать прививку становится все больше, темпы распространения коронавируса по стране остаются высокими. Ежедневно фиксируют больше 23 тысяч новых случаев заражения.
Фото: Komsomolskaya pravda/ Global Look press
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