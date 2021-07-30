Без перчаток, но в маске: Собянин озвучил новые правила посещения общественных мест

На официальном сайте чиновника появилось сообщение, в котором он рассказал о возвращении к нормально жизни.

Сергей Собянин отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавируса улучшилась. Снижения количества вновь заболевших, по его словам, удалось достичь благодаря прививочной кампании и другим профилактическим мерам. «Количество вновь выявляемых случаев ковида снизилось в 2,2 раза, число госпитализаций — в 1,6 раза по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня, — прокомментировал Сергей Собянин. — В этих условиях мы можем продолжить постепенное смягчение действующих ограничений».

Мэр столицы подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток в транспорте, в магазинах и других общественных местах. В то же время ношение масок для защиты органов дыхания остается обязательным.