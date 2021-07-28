Один из лучших барабанщиков мира Джои Джордисон внезапно скончался в возрасте 46 лет

Джои Джордисон (настоящее имя Нейтан Джонас, — прим. ред.) родился 25 апреля 1975 года в Де-Мойне, штат Айова. Любовью к рок-музыке он заразился в 6 лет после того, как увидел концерт Оззи Осборна. Сначала он был гитаристом в школьных коллективах, после Джои подарили барабанную установку и он окончательно пересел за этот инструмент.

Его игра была настолько виртуозной, что издание Classic Rock включило его в топ-50 лучших барабанщиков мира.