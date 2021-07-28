Один из лучших барабанщиков мира Джои Джордисон внезапно скончался в возрасте 46 лет
В штате Айова в США в возрасте 46 лет внезапно скончался известный рок-музыкант и один из лучших барабанщиков мира Джои Джордисон. Новость о его смерти появилась в аккаунте издания Rolling Stone со ссылкой на семью покойного. Сообщается, что он умер во сне, но причины трагедии близкие раскрывать не стали.
Семья пожелала, чтобы церемония прощания стала личным событием без посторонних глаз.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/thejoeyjordison
Родственники музыканта также попросили дать им время прийти в себя и не лезть с лишними расспросами.
Джои Джордисон (настоящее имя Нейтан Джонас, — прим. ред.) родился 25 апреля 1975 года в Де-Мойне, штат Айова. Любовью к рок-музыке он заразился в 6 лет после того, как увидел концерт Оззи Осборна. Сначала он был гитаристом в школьных коллективах, после Джои подарили барабанную установку и он окончательно пересел за этот инструмент.
Его игра была настолько виртуозной, что издание Classic Rock включило его в топ-50 лучших барабанщиков мира.
Фото и видео: Instagram
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