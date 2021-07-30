Алсу, Басков, Цискаридзе среди гостей: как Игорь Крутой отметил день рождения в Турции

Поздравить маэстро на турецкий берег прилетели многие его звездные друзья: Лев Лещенко с супругой, Алсу с мужем Яном Абрамовым, Наташа Королева с Сергеем Глушко, Николай Цискаридзе и многие другие.

Гостей рассадили за изысканно сервированными круглыми столами. Радом расположилась небольшая сцена, на которой выступали и гости, и сам именинник.