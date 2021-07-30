Алсу, Басков, Цискаридзе среди гостей: как Игорь Крутой отметил день рождения в Турции
Игорь Крутой с размахом отметил день рождения. Для торжества он выбрал отель, расположенный в тихой бухте на берегу моря в Турции. Туда прилетели его жена Ольга, дочери Виктория и Александра и внучка Деми. Мать именинника Светлана Семеновна и сестра Алла торжество пропустили, но они трогательно поздравили родного человека по видеосвязи.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/olgakroutoi
Николай Басков, ставший ведущим праздника, опубликовал в блоге нежное видео именинника с супругой.
Поздравить маэстро на турецкий берег прилетели многие его звездные друзья: Лев Лещенко с супругой, Алсу с мужем Яном Абрамовым, Наташа Королева с Сергеем Глушко, Николай Цискаридзе и многие другие.
Гостей рассадили за изысканно сервированными круглыми столами. Радом расположилась небольшая сцена, на которой выступали и гости, и сам именинник.
Праздник продолжался до глубокой ночи. В финале Игорь Крутой задул свечи на торте.
Самым трогательным поздравлением для виновника торжества стало стихотворение от его маленькой внучки Дэми. Девочка растрогала всех до слез.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram