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Алсу, Басков, Цискаридзе среди гостей: как Игорь Крутой отметил день рождения в Турции

29 июля композитору исполнилось 67 лет. В свой праздник Игорь Крутой собрал семью и близких друзей в шикарном отеле в турецком Бодруме. Звездные гости под песни именинника гуляли до глубокой ночи.
Алсу, Басков, Цискаридзе среди гостей: как Игорь Крутой отметил день рождения в Турции

Игорь Крутой с размахом отметил день рождения. Для торжества он выбрал отель, расположенный в тихой бухте на берегу моря в Турции. Туда прилетели его жена Ольга, дочери Виктория и Александра и внучка Деми. Мать именинника Светлана Семеновна и сестра Алла торжество пропустили, но они трогательно поздравили родного человека по видеосвязи.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Игорь Крутой с женой, дочками и внучкой

Фото: www.instagram.com/olgakroutoi

Николай Басков, ставший ведущим праздника, опубликовал в блоге нежное видео именинника с супругой.

Поздравить маэстро на турецкий берег прилетели многие его звездные друзья: Лев Лещенко с супругой, Алсу с мужем Яном Абрамовым, Наташа Королева с Сергеем Глушко, Николай Цискаридзе и многие другие.

Гостей рассадили за изысканно сервированными круглыми столами. Радом расположилась небольшая сцена, на которой выступали и гости, и сам именинник.

Праздник продолжался до глубокой ночи. В финале Игорь Крутой задул свечи на торте.

Самым трогательным поздравлением для виновника торжества стало стихотворение от его маленькой внучки Дэми. Девочка растрогала всех до слез.

Фото и видео: Instagram

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