546 млн рублей: Моргенштерн стал вторым в рейтинге самых богатых знаменитостей России

Во время составления рейтинга эксперты учитывали три фактора — заработок за год, количество запросов в поисковиках в Сети и количество подписчиков.

Самой богатой знаменитостью по итогам года стал Хабиб Нурмагомедов. Его доход составил 12 млн долларов (886,1 млн рублей). В СМИ его упоминали 103,3 тыс. раз, в соцсетях — 852,3 тыс. раз, в Instagram у него 29 млн подписчиков.