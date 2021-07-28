546 млн рублей: Моргенштерн стал вторым в рейтинге самых богатых знаменитостей России
Во время составления рейтинга эксперты учитывали три фактора — заработок за год, количество запросов в поисковиках в Сети и количество подписчиков.
Самой богатой знаменитостью по итогам года стал Хабиб Нурмагомедов. Его доход составил 12 млн долларов (886,1 млн рублей). В СМИ его упоминали 103,3 тыс. раз, в соцсетях — 852,3 тыс. раз, в Instagram у него 29 млн подписчиков.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/khabib_nurmagomedov
За год эпатажный рэпер заработал 7,4 млн долларов (546 млн рублей, 1,5 млн в день). В СМИ его упоминали 47,3 тыс. раз, в соцсетях — 4 млн раз. И количество подписчиков достигает 17,7 млн.
Бронза рейтинга ушла к Ольге Бузовой: 3,3 млн долларов (243,6 млн рублей); 87,8 тыс. упоминаний в СМИ, 3,4 млн упоминаний в соцсетях, количество подписчиков в Instagram — 23,4 млн.
Фото: www.instagram.com/buzova86
Остальными участниками первой десятки стали:
Тимати ($10,4 млн, в СМИ — 40 тыс., в соцсетях — 1,3 млн, подписчиков — 20,3 млн)
Сергей Шнуров ($11 млн, в СМИ — 17 тыс., в соцсетях — 254 тыс., подписчиков — 8,1 млн)
Александр Овечкин ($12,2 млн, в СМИ — 51 тыс., в соцсетях — 364 тыс., подписчиков — 1,6 млн)
Ксения Собчак ($4,7 млн, в СМИ — 90 тыс., в соцсетях — 1,7 млн, подписчиков — 10,5 млн)
Баста ($5,3 млн, в СМИ — 91 тыс., в соцсетях — 1,2 млн, подписчиков — 8,3 млн)
Артем Дзюба ($5 млн, в СМИ — 94 тыс., в соцсетях — 1,4 млн, подписчиков — 1,3 млн)
Полина Гагарина ($6 млн, в СМИ — 32 тыс., в соцсетях — 603 тыс., подписчиков — 8,9 млн).
В топ-20 также попали: Егор Крид, Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ирина Шейк, Юлия Zivert, Артемий Панарин, Максим Галкин, Настя Ивлеева, Даниил Медведев, «Би-2», Сергей Жуков.
Фото и видео: Instagram, Victor Chernov/ Global Look press, Starface
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