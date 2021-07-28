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546 млн рублей: Моргенштерн стал вторым в рейтинге самых богатых знаменитостей России

Рейтинг самых успешных российских знаменитостей составило издание Forbes. Тройка лидеров была ожидаемой. Сколько же заработали самые богатые деятели?
546 млн рублей: Моргенштерн стал вторым в рейтинге самых богатых знаменитостей России

Во время составления рейтинга эксперты учитывали три фактора — заработок за год, количество запросов в поисковиках в Сети и количество подписчиков.

Самой богатой знаменитостью по итогам года стал Хабиб Нурмагомедов. Его доход составил 12 млн долларов (886,1 млн рублей). В СМИ его упоминали 103,3 тыс. раз, в соцсетях — 852,3 тыс. раз, в Instagram у него 29 млн подписчиков.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Хабиб Нурмагомедов

Фото: www.instagram.com/khabib_nurmagomedov

Вторая строчка рейтинга Forbes досталась Моргенштерну.

За год эпатажный рэпер заработал 7,4 млн долларов (546 млн рублей, 1,5 млн в день). В СМИ его упоминали 47,3 тыс. раз, в соцсетях — 4 млн раз. И количество подписчиков достигает 17,7 млн.

Бронза рейтинга ушла к Ольге Бузовой: 3,3 млн долларов (243,6 млн рублей); 87,8 тыс. упоминаний в СМИ, 3,4 млн упоминаний в соцсетях, количество подписчиков в Instagram — 23,4 млн.

546 млн рублей: Моргенштерн стал вторым в рейтинге самых богатых знаменитостей России

Фото: www.instagram.com/buzova86

Остальными участниками первой десятки стали:

  1. Тимати ($10,4 млн, в СМИ — 40 тыс., в соцсетях — 1,3 млн, подписчиков — 20,3 млн)

  2. Сергей Шнуров ($11 млн, в СМИ — 17 тыс., в соцсетях — 254 тыс., подписчиков — 8,1 млн)

  3. Александр Овечкин ($12,2 млн, в СМИ — 51 тыс., в соцсетях — 364 тыс., подписчиков — 1,6 млн)

  4. Ксения Собчак ($4,7 млн, в СМИ — 90 тыс., в соцсетях — 1,7 млн, подписчиков — 10,5 млн)

  5. Баста ($5,3 млн, в СМИ — 91 тыс., в соцсетях — 1,2 млн, подписчиков — 8,3 млн)

  6. Артем Дзюба ($5 млн, в СМИ — 94 тыс., в соцсетях — 1,4 млн, подписчиков — 1,3 млн)

  7. Полина Гагарина ($6 млн, в СМИ — 32 тыс., в соцсетях — 603 тыс., подписчиков — 8,9 млн).

В топ-20 также попали: Егор Крид, Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ирина Шейк, Юлия Zivert, Артемий Панарин, Максим Галкин, Настя Ивлеева, Даниил Медведев, «Би-2», Сергей Жуков.

Фото и видео: Instagram, Victor Chernov/ Global Look press, Starface

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